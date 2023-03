Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini torna a parlare del caso Claudio Lippi e lo asfalta: “Che tipo di comicità ha fatto”

0 SHARES Condividi Tweet

Francesca Fialdini torna a parlare del caso Claudio Lippi a Da noi a ruota libera e utilizza delle parole abbastanza dure.

Nella giornata di ieri, domenica 26 marzo 2023 è andata in onda una nuova puntata di Da noi a ruota libera di Francesca Fialdini. La conduttrice pare che sia tornata a parlare di Claudio Lippi, condannando le parole pronunciate dallo stesso e poi lascia la parola ad un ragazzo tra il pubblico. Ma che cosa ha detto la conduttrice?

Francesca Fialdini, la conduttrice di Da noi a ruota libera torna a parlare di Claudio Lippi

Francesca Fialdini, nota conduttrice di Da noi a ruota libera nel corso della giornata di ieri domenica 26 marzo 2023 ha condotto una nuova puntata della sua trasmissione domenicale. Ad ogni modo, la conduttrice ha iniziato la puntata in modo piuttosto particolare, presentando il primo ospite, Beppe Fiorello. Prima di far entrare il suo ospite però, Francesca ha voluto ancora una volta affrontare un argomento, ovvero quello che è diventato il “caso Claudio Lippi”. Dopo che quest’ultimo è stato ospite nello studio della Fialdini pare che si sia lasciato andare a delle dichiarazioni piuttosto forti che hanno fatto scoppiare un vero caso. Pare che l’intervista al conduttore abbia preso una piega inaspettata e sui social è scoppiata una bufera.

Il conduttore e la frase “infelice” sul giovane del pubblico

Claudio infatti, si sarebbe focalizzato su un ragazzo del pubblico, attirato dall’acconciatura di quest’ultimo, dai capelli afro. Il giovane ha raccontato di essere metà brasiliano e metà italiano.“Ah, metà brasiliano. Ecco perché. Ma sempre nell’atto umano, cioè è un essere umano, non un primate”, queste le parole di Lippi che hanno lasciato tutti completamente senza parole. Nel corso della puntata di ieri, Francesca è tornata a parlare di questo caso e del giovane, Amaral Ercole, un modello italo-brasiliano. “Era già successo che con gli ospiti ci divertissimo a parlare dei tuoi capelli ma stavolta quello che è accaduto ha lasciato dei segni”, ha detto la conduttrice ieri ospitando il giovane. Quest’ultimo sembra abbia voluto dare la sua versione dei fatti, spiegando di non essersi reso conto di ciò che stesse accadendo.

Fialdini critica Lippi con parole molto dure

“Voglio precisare che la polemica (contro Lippi, ndr) non è partita da me. Non mi sono offeso per queste parole. Credo non siano belle e gli consiglio di chiedere scusa, ma non a me. A chi si è sentito colpito personalmente”. Questo quanto detto da Amaral. La Fialdini però ha detto ancora una volta di essere contro Lippi.“Un modo di fare comicità piuttosto superato”, ha detto la conduttrice che ha aggiunto “Sui social è passato lui per razzista (Amaral, ndr), perché secondo alcuni avrebbe accettato questa battuta. Sono diventata razzista anch’io, che da quattro anni racconto qui storie di inclusione. Ve la siete presa con lui e questo è fuori dalla realtà”.