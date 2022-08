Belen Rodriguez momento difficile “Teme di perdere Stefano De Martino”

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez sarebbe attualmente in pena perchè pare che abbia paura di perdere Stefano De Martino. L’indiscrezione shock arrivata proprio in queste ore.

Belen Rodriguez in questi ultimi giorni pare sia finita sotto i riflettori per un semplice motivo. Quale? Pare che sia gelosa del marito Stefano De Martino. In questi giorni pare che la showgirl argentina sia impegnata con le riprese di Tu si que vales e pare che abbia anche pubblicato qualche post su Instagram che ha fatto parecchio riflettere. Sembrerebbe che la showgirl temi di perdere Stefano una volta che l’ha ritrovato. A svelarci qualche notizia al riguardo pare che sia stato il noto settimanale Nuovo. Ma cosa ha svelato al riguardo?

Belen Rodriguez teme di perdere Stefano De Martino

Belen Rodriguez sarebbe particolarmente gelosa del marito in quest’ultimo periodo. L’ex ballerino è particolarmente corteggiato e questo avrebbe causato qualche problema alla Rodriguez. A svelarlo è stato come già anticipato, il settimanale Nuovo tv. Già nelle scorse settimane si era parlato di un possibile flirt tra Stefano e Andrea Delogu, i quali hanno condotto insieme il programma Tim summer hits.

Stefano De Martino e Andrea Delogu smentiscono il flirt

Tra i due i telespettatori pare che abbiano visto tanta sintonia ma ovviamente Stefano e Andrea hanno smentito qualsiasi tipo di coinvolgimento. In primis Andrea Delogu pare che in diverse occasioni abbia fatto sapere di non aver nessun tipo di interesse nei confronti di Stefano. Tra loro pare che ci sia solo una grande alchimia da un punto di vista artistica. Pare che sia Stefano che Andrea siano impegnati. Belen non pensava di poter soffrire molto di questa situazione.



Belen preoccupata anche per la possibile partecipazione di Antonino Spinalbese al Gf vip 7

Belen però sarebbe particolarmente preoccupata in questi giorni. Il motivo? Pare che il suo ex compagno Antonino Spinalbese sia uno dei possibili concorrenti del Grande fratello vip. Belen sarebbe preoccupata di questo, perchè Antonino potrebbe svelare qualche segreto. Qualche fonte sembra che abbia detto che Belen ha detto al suo ex di fare il suo percorso senza però parlare di lei e della loro relazione.