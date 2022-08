Ilary Blasi sulle Dolomiti paparazzata mentre parla di Totti

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi è stata paparazzata sulle Dolomiti al fresco mentre parla del matrimonio con Francesco Totti. Ma cosa ha riferito la nota conduttrice? L’indiscrezione di Deianira Marzano.

Ilary Blasi sta trascorrendo qualche giorno di vacanza e dopo essere stata in Africa e nello specifico in Tanzania è volata a Sabaudia, la località dove possiede una villa insieme all’ex marito Francesco Totti. Adesso sembra che la nota conduttrice abbia lasciato il posto proprio all’ ex capitano della Roma che si troverebbe attualmente nella villa di sua proprietà. Ilary è andata al fresco e sta trascorrendo qualche giorno sulle Dolomiti. Dopo circa vent’anni di relazione con Francesco Totti adesso la conduttrice sta trascorrendo la prima estate da single. È particolarmente attiva sui social network da qualche settimana e pare che nelle scorse ore abbia pubblicato delle fotografie durante una escursione sul lago di Braies, una località che si trova nel Trentino Alto Adige. Pare che la conduttrice abbia anche parlato di Francesco Totti. Ma cosa ha riferito?

Ilary Blasi sulle Dolomiti, una escursione sul lago di Braies

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Ilary attualmente si troverebbe sulle Dolomiti e dopo Sabaudia adesso si sta godendo qualche giorno di fresco. Pare che sul suo profilo Instagram Ilary abbia pubblicato una serie di fotografie dove la stessa pare sia impegnata in una escursione sul lago di Braies. Francesco invece al momento si troverebbe a Sabaudia insieme ai suoi figli Christian, Isabel e Chanel. Sembrerebbe che ci sia anche Noemi a Sabaudia o meglio nella zona.

La conduttrice paparazzata, il dialogo in cui parla del matrimonio con Francesco

La conduttrice sarebbe stata paparazzata sulle Dolomiti e qualcuno sembra che abbia ascoltato un suo dialogo. Pare che Ilary parlasse proprio del suo matrimonio con Francesco Totti. Questo quanto è stato riferito da Deianira Marzano, la quale avrebbe ricevuto questa indiscrezione. Pare che Ilary parlasse con un’altra donna “Ilary sul lago di Braies…parlava di Totti e diceva che era andata a prendersi tutte le cose a casa e che i figli sono con il padre ora… oscura il nome grazie”. Questo lo screen pubblicato da Deianira.

In molti si chiedono quando Totti ufficializzerà la relazione con Noemi

Sembra che sia iniziata quindi la fase più delicata di questa separazione.Sono sempre di più coloro i quali non aspettano altro che il momento in cui Totti e Noemi ufficializzeranno la loro relazione. Al momento pare che i due si vedano di nascosto almeno fino a quando non sarà ultimata la separazione con Ilary Blasi.