Roberta Morise parla ancora dell’Isola dei famosi e del perchè è stata eliminata

Roberta Morise, conduttrice di Camper pare che sia tornata a parlare in questi giorni della sua esperienza all’Isola dei famosi ed ha dichiarato perchè è stata eliminata dal reality.

Prosegue la programmazione di Camper, il programma di Rai 1 con al timone Roberta Morise. La conduttrice pare che in questi giorni sia tornata a parlare della sua partecipazione all’Isola dei famosi e lo ha fatto nel corso di un’intervista che ha rilasciato al settimanale Intimità. Ma cosa ha svelato la nota conduttrice?

Roberta Morise, la conduttrice di Camper parla della sua esperienza all’Isola dei famosi

Roberta Morise questa estate 2022 è la conduttrice di Camper, il programma che va in onda su Rai 1 e che sta avendo un grandissimo successo. Sembra proprio che in questi giorni la conduttrice abbia rilasciato un’interessante intervista al settimanale Intimità, parlando anche di quella che è stata la sua avventura all’Isola dei famosi, il reality di Canale 5. Pare che la sua permanenza sull’Isola sia stata davvero breve ma molto intensa. La conduttrice pare abbia svelato come questa esperienza all’Isola sia stata comunque fondamentale per lei e per la sua carriera.

Le parole della conduttrice

Ad ogni modo, nel corso dell’intervista sembra abbia svelato quelli che sono stati i motivi che l’hanno portata all’esclusione dal reality di Canale 5. “Un po’ mi è dispiaciuto essere stata eliminata così presto perché poteva essere un’esperienza di vita molto forte, mi stavo divertendo e a me non mancava sinceramente nulla, nonostante le giornate fossero senza alcun comfort. Credo di essere stata fin troppo genuina e questo non paga in un reality, paga nella vita ma non in tv”. Queste le parole della conduttrice la quale nel corso della stessa intervista pare che abbia anche parlato della sua esperienza a Camper il programma di Rai 1 dove lavora al fianco di Tinto.“Sono grata a coloro che hanno creduto in me, mi piace quello che faccio e lo faccio con la massima serietà. Lavorare con Tinto è una bella esperienza, per me è come un fratello maggiore”. Queste le parole dichiarate ancora dall’ex naufraga.

I progetti futuri della conduttrice?

Progetti futuri della Morise? Pare che attualmente la conduttrice stia vivendo uno dei suoi momenti più fortunati e positivi.“Caratterialmente vivo alla giornata e non sono una che ama fare progetti perché mi pare poi di non apprezzare il presente”. Queste le parole della Morise parlando del suo futuro.