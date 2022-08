Maurizio Costanzo senza mezzi termini su The Voice senior di Antonella Clerici: “Cosa mi fa capire questa programma”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici, la rivelazione di un noto vip, Maurizio Costanzo che parla dei lei e del suo programma The voice senior.

Antonella Clerici, la rivelazione di un vip e famoso conduttore il quale a distanza di tempo ha rotto il silenzio. Sappiamo bene che la Clerici è una nota conduttrice la quale in questi anni ha trovato il modo per conquistare il cuore di tutti noi e dei telespettatori in generale. Di lei sembra che nei giorni scorsi ne abbia parlato Maurizio Costanzo il quale avrebbe risposto ad una lettera spedita da una telespettatrice di The voice senior. Pare che il marito di Maria De Filippi avrebbe utilizzato per lei delle belle parole oltre che per la trasmissione che va in onda su Rai 1 e che vede protagonisti anche altri grandi della musica italiana, come Orietta Berti, Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Bertè. Ma cosa ha rivelato Maurizio Costanzo?

Antonella Clerici, parole di stima e di affetto da parte di una telespettatrice

Antonella Clerici è una nota conduttrice italiana, la quale sembra che a breve tornerà in tv con il programma E’ sempre mezzogiorno. Ebbene, sembra che sulle pagine di Nuovo pare che si sia parlato proprio di Antonella, dopo che una telespettatrice ha parlato di lei scrivendo una lettera a Maurizio Costanzo. La donna pare che abbia parlato molto bene della conduttrice e del programma The voice senior. “Ascoltare le storie “normali” e poi sentir cantare magnificamente i concorrenti, mi fa venire la pelle d’oca”. Queste le parole della spettatrice che non ha potuto non trovare d’accordo anche Maurizio.

Una spettatrice parla di The voice senior, le parole di Maurizio Costanzo

“Questo programma fa capire che in Italia ci sono tantissimi talenti inespressi”. Queste le parole dichiarate da Maurizio il quale ha aggiunto “Confesso che The Voice Senior è tra i programmi che seguo con maggior piacere”. Anche il marito di Maria De Filippi pare che abbia sempre amato questo programma e si è detto un grande fan da diversi anni ormai. “E’ ancora più emozionante il fatto che a salire sul palco dello show siano artisti sconosciuti, che non hanno mai sfondato nel mondo della musica, mantenendo però viva la loro passione per il canto”.

Maurizio Costanzo elogia il programma di Rai 1

Ma non finisce qui, visto che la lettrice parlando con Maurizio Costanzo pare che abbia voluto sottolineare ancora quando il programma in questione sia importante e lanci un messaggio davvero molto positivo soprattutto per la terza età. “Adoro questa trasmissione, sto seguendo le repliche e vorrei ringraziare tanto Antonella Clerici”.