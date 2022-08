Maurizio Costanzo senza freni su Luca Zingaretti: “Lui lo sa bene”

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Zingaretti, noto attore e protagonista de Il Commissario Montalbano. Svelato un retroscena clamoroso sulla sua carriera. Di lui ne parla Maurizio Costanzo.

Luca Zingaretti è un noto attore il quale in questi anni è stato sicuramente uno tra i più amati per via della sua interpretazione nella serie Il commissario Montalbano. Ad ogni modo, di lui in questi giorni sembra ne abbia parlato Maurizio Costanzo, il quale tiene una rubrica su Nuovo. Pare che il giornalista e conduttore sia intervenuto dopo che un telespettatore ha chiesto come sia possibile che in tutti questi anni, l’attore si è dedicato solo alla tv e mai al cinema. Ma cosa ha rivelato il noto giornalista?

Luca Zingaretti, emerge un clamoroso retroscena sulla sua carriera ricca di grandi successi

Luca Zingaretti è un noto attore il quale di certo in questi anni si è dedicato alla televisione e quasi per nulla al cinema. Ebbene, sembra proprio che il marito di Maria De Filippi in questi giorni sembra abbia parlato di Luca e lo ha fatto su Nuovo, nella rubrica che lo stesso cura da diverso tempo. Nello specifico, come abbiamo anticipato, un telespettatore pare che abbia sottolineato il fatto che Luca in questi anni abbia deciso di dedicarsi principalmente alla televisione e non al cinema.

Maurizio Costanzo parla di Zingaretti e del fatto che l’attore si sia dedicato alla tv e non al cinema

“Un tempo in effetti il grande schermo era il luogo della consacrazione per ogni attore. Oggi lo sono le serie tv e Luca Zingaretti lo sa bene”. Queste le parole di Maurizio Costanzo, che ha così risposto al lettore e telespettatore. In realtà è da diverso tempo che Luca si è dedicato alla televisione, visto che da circa 20 anni è il protagonista de Il commissario Montalbano la fiction di grande successo di Rai 1 tratto dai romanzi di Andrea Camilleri. E’ stato anche il protagonista di un film tv intitolato Paolo Borsellino- i 57 giorni basato proprio sulla vita del noto magistrato vittima della mafia siciliana.

Il Commissario Montalbano, che ne sarà della serie televisiva di grande successo di Rai 1?

Ma cosa ne sarà della fiction Il commissario Montalbano? La fiction dovrebbe tornare in onda a breve, mentre sarebbe incerta la partecipazione di Luca Zingaretti. Non è neppure certo quando verranno trasmesse le ultime puntate della fiction così come i nuovi episodi.