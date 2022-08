Donatella Rettore e Ditonellapiaga non si parlano più, bomba al Tim Summer Hits

0 SHARES Condividi Tweet

Donatella Rettore e Ditonellapiaga non si parlerebbero più e le incomprensioni sarebbero nate già a Sanremo. Ma cosa c’è di vero in questa notizia?

Donatella Rettore lo scorso mese di febbraio si è presentata al Festival di Sanremo insieme a Ditonellapiaga presentando un brano intitolato Chimica che ha avuto un grande successo. Le due pare che per diverse settimane siano state ospite di diverse trasmissioni televisive e sembrava che tra di loro ci fosse davvero una grande complicità, nonostante la differenza d’età. Ad ogni modo, già durante la loro partecipazione al Festival si era parlato di una possibile lite tra le due avvenuta proprio nelle ore precedenti l’esibizione sul palco dell’Ariston. Una volta però terminata questa esperienza sanremese, secondo alcune indiscrezioni pare che le due abbiano interrotto proprio i rapporti. Ma come stanno davvero le cose?

Donatella Rettore e Ditonellapiaga dopo Sanremo non si sono più parlate

Donatella Rettore e Ditonellapiaga avrebbero litigato ormai diverse settimane fa. In realtà si dice che già le due abbiano avuto qualche discussione pesante durante la loro esperienza sanremese. In quella occasione però le due avrebbero cercato di minimizzare la cosa facendo intendere che tra di loro le cose andassero bene. Ad ogni modo, una volta terminato Sanremo i due avrebbero interrotto i rapporti e smesso di parlarsi. Un pò di tempo fa entrambe hanno preso parte alla stessa puntata del Tim Summer hits su Rai 2 ma non nello stesso momento.

Insieme al Tim Summer Hits ma non si sono esibite nello stesso momento

Le due si sarebbero esibite in due momenti diversi della serata. Il brano Chimica, che entrambe hanno portato sul palco dell’Ariston sembra che sia stato cantato soltanto dalla Rettore e questo dettaglio non è di certo passato inosservato ai telespettatori.

L’indiscrezione di Ivan Rota

“Hanno fatto coppia al Festival di Sanremo Rettore e Ditonellapiaga con la canzone Chimica, ma incontratesi ai Tim Summer Hits non si sono nemmeno salutate. E anche sul palco erano separate. Pare che dopo l’esperienza di Sanremo tra le due sia sceso il gelo. Colpa degli outfit scelti da Rettore sul palco dell’Ariston”. Queste le parole dichiarate da Ivan Rota su Dagospia, che ha così confermato le voci relative ad una presunta rottura tra le due. Non è ancora arrivata alcuna smentita o conferma da parte delle dirette interessate, almeno per il momento.