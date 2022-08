Beatrice Valli e Chiara Ferragni non si sopportano, cosa è accaduto a Ibiza

0 SHARES Condividi Tweet

Beatrice Valli e Chiara Ferragni si troverebbero in questo periodo ad Ibiza con le rispettive famiglie ma starebbero cercando di non incontrarsi. Si dice che tra loro non corra buon sangue, cosa c’è di vero in questa notizia?

In queste ore arrivano delle indiscrezioni bomba che riguarderebbero Beatrice Valli e Chiara Ferragni. Ebbene, stiamo parlando dell’ex corteggiatrice ed influencer che recentemente è convolata a nozze con Marco Fantini e dell’imprenditrice digitale più famosa al mondo e moglie di Fedez. Stando all’indiscrezione che si sta diffondendo sempre più in queste ore, pare che le due non si sopportino proprio. Attualmente le due influencer si troverebbero nella stessa località di vacanza, ovvero Ibiza, in compagnia dei corrispettivi mariti e famiglie. L’indiscrezione sarebbe stata lanciata da The Pipol e pare che secondo il portale, le due attualmente stiano facendo in modo di non incontrarsi nemmeno. Ma per quale motivo ci sarebbe questa antipatia? Ma soprattutto si tratta di una notizia reale o solo di una fantasia mediatica?

Chiara Ferragni e Beatrice Valli non si sopportano, ecco l’indiscrezione

Stando a quanto riferito da The Pipol, Chiara Ferragni e Beatrice Valli si troverebbero attualmente ad Ibiza con le rispettive famiglie ma starebbero facendo in modo di non incontrarsi. Questo perchè si dice che tra le due non corra buon sangue da diverso tempo ormai e non soltanto da adesso. Ovviamente Ibiza non è di certo così piccola, ma sappiamo bene che per i personaggi del mondo dello spettacolo ci sono dei posti che sono come dei punti di riferimento e dove è impossibile non incontrarsi. Al momento le due avrebbero raggiunto il loro obiettivo ovvero non incontrarsi neppure di sfuggita.

Entrambe ad Ibiza ma starebbero cercando di non incontrarsi

Non sarebbe accaduto nulla di strano tra le due e se guardiamo i loro rispettivi profili social entrambe si seguono su Instagram ma pare che non abbiano mai avuto un grande feeling. Qualcuno nel tempo ha parlato di una sorta di competizione, cosa che Beatrice ha assolutamente negato.“non sono mai apparse insieme, mai incrociate nemmeno per sbaglio. Su Instagram si seguono. Ma dal vivo si ignorano. Come mai?”. Questo quanto si legge sul portale di gossip e spettacolo The pipol parlando ovviamente di Beatrice Valli e di Chiara Ferragni.

Le due cercheranno di smentire o confermare questa indiscrezione?

Non sappiamo per certo se le due abbiano avuto qualche battibecco in passato, magari per motivi di lavoro. Una cosa sembra essere certa, ovvero che entrambe lavorano per la pubblicizzazioni di alcuni prodotti beauty e jewelery. Che a breve l’una o l’latra interverranno pubblicamente per smentire o confermare queste voci? Non ci resta che aspettare.