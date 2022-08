“Antonella Clerici lascia l’Italia” e lei interviene sui social e spiega tutto

0 SHARES Condividi Tweet

La nota conduttrice Antonella Clerici sarebbe pronta a lasciare il nostro paese in modo definitivo e trasferirsi in Normandia? Ecco il chiarimento attraverso delle Instagram stories.

Antonella Clerici è una nota conduttrice italiana, la quale è stata e continua ad essere al timone di programmi televisivi di grande successo soprattutto andati in onda sui principali canali Rai. Fino a poche settimane fa è stata al timone di E’ sempre mezzogiorno, il programma andato in onda su rai 1 e che ha avuto un successo davvero strepitoso. Ebbene, sembrava fosse più che certo che Antonella dovesse tornare con questo programma il prossimo mese di settembre, eppure sarebbero arrivate delle indiscrezioni da parte di Diva e Donna. Secondo questo settimanale, la conduttrice potrebbe essere pronta a lasciare l’Italia. Ma come stanno davvero le cose?

Antonella Clerici pronta a lasciare l’Italia? L’indiscrezione

Sembrava fosse più che certo il ritorno di Antonella Clerici su Rai 1 il prossimo mese di settembre con E’ sempre mezzogiorno ma in queste ore si sta diffondendo sempre di più un’indiscrezione. Di cosa si tratta? Pare che secondo il settimanale Diva e Donna, Antonella potrebbe essere pronta a lasciare il nostro paese nei prossimi anni e rimanere lontana dalla tv per diverso tempo. Ad ogni modo, questa notizia sembra che abbia gettato nello sconforto tutti i fan della conduttrice che da anni la seguono sempre con tanto affetto.

La conduttrice smentisce questa notizia e fa chiarezza

Nelle scorse ore, così, a fare chiarezza sulla situazione pare che sia stata proprio lei Antonella la quale sembra abbia smentito queste notizia. Insomma, sembra proprio che Antonella abbia voluto dire le cose come stanno smentendo però ogni suo possibile trasferimento fuori dall’Italia. “Adoro la Normandia ma l’Italia resta casa mia! Smentisco questa ricostruzione giornalistica apparsa in numerosi siti web”. Questo il chiarimento di Antonella Clerici attraverso una Instagram stories allegando anche diversi articoli pubblicati da siti che vedevano quasi certo il suo allontanamento dall’Italia.

Antonella pronta a tornare con E’ sempre mezzogiorno

Nello specifico pare che si fosse detto che al momento Antonella si trova in vacanza in Normandia insieme alla sua famiglia, paese dove pensa di trasferirsi definitivamente nei prossimi anni. Antonella ha voluto fare chiarezza etichettando questi articoli come “fake news”. Intanto, la Clerici si sta godendo giusto qualche altro giorno di vacanza in attesa di tornare con E’ sempre mezzogiorno che quest’anno sarà abbinato alla Lotteria Italia.