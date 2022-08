In pieno centro a Bari apre il primo ristorante coreano, il suo none però è barese si chiama U’ kor

0 SHARES Condividi Tweet

U’Kor così si chiama il primo ristorante coreano in Puglia. E’ stato aperto in una via del centro di Bari, in via Roberto da Bari 130.

I due proprietari del ristorante sono Hanuel Lee coreana ma da sette anni vive a Bari e Diego Biancofiore, proprietario del ristorante Biancofiore e dell’enoteca Mostofiore.

U’ Kor rappresenta per Bari una novità assoluta perché prepara i piatti tipici della cucina coreana con alcuni ingredienti tipici della cucina barese.

Hannetta chiarisce subito le bacchette nel suo ristorante non sono di legno ma di acciaio come da usanza coreana.

Da U’ Kor si può assaggiare la focaccia barese condita con il Kimchi, un cavolo coreano fermentato con peperoncino, gnocchi e pollo fritto e i noodles e i roll che però sono molto differenti da quelli giapponesi.