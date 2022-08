Finiscono a terra con la loro Harley Davidson dopo un tamponamento e vengono travolti da un’auto in corsa, muoiono Eleonora e Emanuele

0 SHARES Condividi Tweet

Due anni soli di differenza e una vita passata insieme. Lei si chiamava Eleonora Franche e aveva 45 anni, il suo compagno si chiamava Emanuele Corucci e aveva 47 anni.

I due hanno trovato la morte la notte scorsa sull’Autostrada A1, nei pressi dell’uscita per Montecatini. Erano a bordo della loro moto, una Harley Davidson, quando per cause in via di accertamento, sono stati tamponati e sono finiti a terra.

I due non hanno fatto in tempo ad alzarsi che sono stati travolti da un’auto in corsa.

Eleonora era originaria di Pisa, il compagno di Cecina. Stavano ritornando a casa dopo aver trascorso una serata in compagnia di amici. Sul posto sono arrivati i soccorsi che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.