Bari, a massima velocità con un acquascooter vicino alla riva del lungomare, multa di oltre 4 mila euro per 32eene senza patente

E’ stato fermato e multato un ragazzo di 32 anni che era alla guida di acquascooter. Il ragazzo stava guidando l’acquascooter tra le barriere frangiflutti del lungomare di Bari.

Il 32 enne è stato bloccato dalla guardia Costiera di Bari e multato, per complessivi 4.590 euro. Gli uomini della guardia costiera hanno anche constatato che il ragazzo non era in possesso della patente. I militari hanno contestato la guida sotto costa su un mezzo non consentito.