17 giovani scout partecipano a una cena a base di pesce e dopo malori e svenimenti, finiscono tutti in ospedale

0 SHARES Condividi Tweet

17 scout di Anversa in Belgio hanno passato tutti una pessima giornata. Invitati a una cena a base di pesce a Monza, subito dopo aver consumato, hanno iniziato a sentirsi male. Malori e svenimenti e poi tutti trasportati in ospedale per intossicazione alimentare.

I ragazzi subito dopo cena da Monza si erano trasferiti a Bergamo dove sono iniziati i primi sintomi, malori, vomito, pallore e i primi svenimenti.

Sono accorse diverse ambulanze per trasportare i ragazzi in ospedale. Alcuni scout sono stati trasportati al Papa Giovanni XXIII, altri al Policlinico di Ponte San Pietro. Tutti con la stessa diagnosi, intossicazione alimentare dopo la cena a base pesce.