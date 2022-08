Luca Argentero una infuria contro i paparazzi per difendere la figlia

0 SHARES Condividi Tweet

L’attore Luca Argentero si infuria con i paparazzi e tenta di preservare la sua famiglia ma soprattutto la piccola Nina Speranza. Le foto su Vero.

Luca Argentero è un noto attore, il quale è stato da sempre molto riservato. Ha avuto un rapporto davvero molto particolare con i fotografi nel corso degli anni e pare che nell’ultimo periodo si sia anche scagliato contro i paparazzi per difendere la figlia Nina Speranza. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Luca Argentero geloso della sua vita privata e della figlia Nina Speranza

Luca Argentero pare che si sia scagliato ancora una volta contro i paparazzi per difendere la figlia Nina Speranza. Il tutto sarebbe accaduto a Forte dei Marmi, ovvero la località dove attualmente si trova insieme alla moglie Cristina Marino e alla figlia Nina Speranza di due anni. Come abbiamo già detto, Luca è stato da sempre molto riservato e soprattutto geloso della sua privacy. In diverse occasioni si è arrabbiato e scagliato contro i fotografi.

L’attore si scaglia contro i paparazzi per preservare la sua famiglia, le immagini di Luca infuriato su Vero

Sul noto settimanale Vero pare che siano state pubblicate delle foto dove si vede Luca Argentero andare completamente su tutte le furie e arrabbiarsi contro i paparazzi. Pare che nelle immagini si vede l’attore fare un gesto con le braccia e chiedere poi ai fotografi di allontanarsi e non riprendere la figlia. I fotografi pare che però siano stati molto insistenti e questo atteggiamento non è per niente piaciuto a Luca che è andato su tutte le furie.

Luca e Cristina, voglia di allargare la famiglia e regalare un fratellino o sorellina alla piccola Nina Speranza

Stessa cosa era accaduta in passato, quando Luca pare sia stato addirittura coinvolto in una lite piuttosto furibonda. Insomma, Luca in diverse occasioni ha dimostrato di essere particolarmente geloso della sua vita privata e lo testimonia anche il fatto che con la moglie hanno deciso di non mostrare ancora il volto della loro piccola Nina Speranza. La piccolina è nata in piena pandemia ed a breve potrà avere una sorellina o un fratellino visto che Luca e la moglie in diverse occasioni hanno fatto sapere che il loro desiderio è sicuramente quello di allargare la famiglia.