Maurizio Costanzo diretto su Stefano De Martino e Andrea Delogu: “Si capisce cosa sono l’uno per l’altra”

Stefano De Martino e Andrea Delogu sono stati i protagonisti del gossip di questa estate 2022. A parlare di loro è stato Maurizio Costanzo. Ma cosa ha dichiarato?

Stefano De Martino e Andrea Delogu hanno condotto insieme il programma dell’estate 2022 ovvero Tim Summer Hits che è andato in onda su Rai 2 in queste settimane. Ad ogni modo, sembra che la loro amicizia abbia fatto tanto discutere in questi mesi e si era addirittura pensato che tra i due potesse esserci del tenero. Sono stati proprio i diretti interessati a far sapere che in realtà tra di loro c’è solo una bellissima amicizia e niente di più. Ad ogni modo, la stessa Belen sembra che non abbia gradito questo feeling tra i due.

Stefano De Martino e Andrea Delogu, flirt tra i due conduttori del Tim Summer hits 2022?

Stefano De Martino e Andrea Delogu hanno condotto il Tim summer hits in questi mesi, il programma musicale che è andato in onda su Rai 2. Ebbene, in molti sembra che abbiano parlato di loro come della coppia per eccellenza di questa stagione estiva, chiacchiere che hanno fatto infuriare la stessa Belen. A parlare in questi giorni è stato Maurizio Costanzo, il quale conosce bene sia Stefano che Andrea.

Maurizio Costanzo interviene e dice la sua sulla “coppia”

Il marito di Maria De Filippi ha avuto modo di conoscere Stefano proprio grazie alla moglie, essendo lui stato un ballerino della scuola di Amici e anche un componente del cast del programma fino alla scorsa stagione, in qualità di giudice.“Stefano De Martino e Andrea Delogu formano un duo molto affiatato. Loro sono amici di vecchia data, si sostengono nei momenti di difficoltà personale e si confrontano tantissimo quando si tratta di lavoro. E questo, sul palco, si vede: sono conduttori spigliati e affiatati”. Queste le parole di Maurizio Costanzo che ha così parlato dei due sottolineando come tra i due ci sia soltanto una bella amicizia e niente di più.

Belen Rodriguez può stare più che tranquilla

Nessuna relazione clandestina, nessun flirt tra Stefano e Andrea e di questo Maurizio Costanzo sembra esserne sicuro. Insomma, Belen può stare tranquilla visto che non c’è nessun tipo di flirt tra Stefano e Andrea. L’ex ballerino è sicuramente tanto innamorato di Belen ed i due dopo tante incomprensioni sono tornati insieme proprio lo scorso mese di dicembre.