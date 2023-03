La vita in diretta, la battuta di Sandra Milo lascia Alberto Matano senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Sandra Milo ospite nello studio de La vita in diretta fa una battuta che lascia per un attimo tutti senza parole, poi risate.

Sandra Milo, la nota attrice una tra le più famose di tutti i tempi è stata ospite nella giornata di ieri a La vita in diretta e sembra che ad un certo punto abbia fatto una rivelazione che ha lasciato tutti spiazzati. Per chi non lo sapesse, l’attrice è stata una delle protagoniste della prima puntata de Il cantante mascherato, visto che si nascondeva dietro una maschera, che è stata eliminata. Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire che cosa ha riferito l’attrice.

La vita in diretta, ospite nello studio di Matano Sandra Milo

Sandra Milo nella giornata di ieri, giovedì 23 marzo 2023 è stata ospite nello studio di Alberto Matano a La vita in diretta e sembra che abbia fatto delle rivelazioni davvero inedite sulla sua esperienza a Il cantante mascherato. In collegamento, nell’ultima parte della puntata lei, Milly Carlucci e vista la presenza di quest’ultima, Sandra Milo ospite in studio non ha potuto non parlare di questa esperienza fatta nel programma di Rai 1.

La battuta dell’attrice sulla sua esperienza a Il cantante mascherato

Come già detto, la Milo ha preso parte al programma, nascondendosi dietro la maschera del Cigno insieme ad Antonio Mezzancella. I due però sono stati eliminati nel corso della prima puntata. “Mai avrei immaginato di mascherarmi in una macchina parcheggiata in un boschetto. Ho pensato: “Oh Dio, se mi vede un vigile pensa che io stia per andare a fare una rapina!”. Questa la dichiarazione di Sandra che ha fatto divertire tutti in studio ed anche Milly che era in collegamento.

I ringraziamenti di Milly a Sandra in diretta tv, la replica dell’attrice

Ad ogni modo, la Carlucci ha voluto ringraziare pubblicamente la Diva, dicendo “Sandra è stata un vero cigno reale”. Ringraziamenti anche da parte della Milo che è stata ben felice di fare questa esperienza. “Sono stata molto felice di lavorare con te. Ti ammiro tantissimo, Milly, per la tua grinta e per il tuo stare sul programma in ogni minimo particolare. Sei fantastica!”. Ad un certo punto, ha preso la parola anche Matano, il quale ha riferito che è sta