La vita in diretta, Alberto Matano costretto ad intervenire “State ferme”

La vita in diretta, Alberto Matano interviene per sedare gli animi. Cosa è accaduto nel suo studio?

La puntata di ieri de La vita in diretta è stata piuttosto particolare, con Alberto Matano che ha ospitato diversi personaggi e ad un certo punto è stato costretto ad intervenire. Ma cosa è accaduto nel dettaglio? Facciamo il punto della situazione.

La vita in diretta, in studio tanto caos e confusione e Matano costretto ad intervenire

Nel corso della puntata di ieri de La vita in diretta, è accaduto un pò di tutto. Il conduttore ha ospitato nel suo “Tavolo Pop”, soltanto donne, tra le quali la giornalista Francesca Barra e Paola Ferrari. Presente al tavolo anche Daniela Ferolla e l’attrice e regista Simona Izzo. Gli animi però si sono surriscaldati nel momento in cui si è iniziato a parlare dei Reali inglesi insieme alla Ferrari che si è schierata contro Harry. Francesca Barra ha invece difeso Harry, ma gli animi si sono surriscaldati e la discussione è diventata più accesa. Il conduttore è stato costretto ad intervenire per cercare di ripristinare la pace.“State ferme senno non qui non si capisce nulla!”, queste le parole di Matano riuscendo nel suo intento per fortuna.

Il conduttore costretto ad intervenire dopo l’errore

Sul finire della puntata, poco prima di dare la linea all’Eredità, il conduttore è intervenuto per fare un chiarimento. Purtroppo per errore era stato trasmesso un banner sbagliato in un servizio che era stato trasmesso poco prima. E’ stato riportato il banner relativo al David di Donatello piuttosto che quello di Michelangelo.“Prima è apparso un banner per errore il David era di Michelangelo non di Donatello”, ha chiarito il conduttore che ha poi dato l’appuntamento ai suoi telespettatori per la giornata di oggi. Nel corso della puntata de La vita in diretta, il conduttore ha anche parlato di una storia a lieto fine.

Una storia a lieto fine raccontata da Alberto Matano

La protagonista di questa storia è una classe di Avellino che è finita sotto i riflettori dopo che al loro compagno disabile Carlo era stato impedito di andare in gita a Barcellona per via della sua condizione. Tutti pare si fossero rifiutati di andare in gita e questo ha portato la scuola a prendere dei provvedimenti.“Racconto incredibile di grande solidarietà e di grande amore tra compagni di classe. Evviva questi studenti storie che ci fanno piacere”. Queste le parole del conduttore.