Giancarlo Magalli al veleno contro Milly Carlucci: “Mi ha voluto solo in un’occasione”

Giancarlo Magalli pronto a tornare in tv, lancia una intervista a Signorini e Maria De Filippi. Ecco le sue parole.

Giancarlo Magalli dopo aver affrontato dei problemi di salute non indifferenti è tornato in tv qualche settimana fa. Nello studio di Silvia Toffanin, a Verissimo, il conduttore ha parlato della sua malattia, dei momenti difficili che ha trascorso ed ancora del fatto di voler tornare in tv a lavorare. In questi giorni, l’ex conduttore dei Fatti Vostri si è raccontato e lo ha fatto a 360°, facendo un appello a Signorini ed anche a Maria De Filippi.

Giancarlo Magalli vuole tornare al lavoro dopo la malattia

Giancarlo Magalli dopo aver attraversato un periodo davvero difficile, in cui ha rischiato davvero la vita, è tornato a parlare ed ha raccontato quanto accaduto. Nel corso di un’intervista rilasciata a Chi magazine, il conduttore ha voluto raccontare dei retroscena professionali, lanciando anche un appello ad Alfonso Signorini e Maria De Filippi. Sicuramente, l’ex conduttore de I fatti vostri ha fatto sapere che se dovesse arrivare una chiamata per lui prenderebbe parte alla prossima edizione del Grande fratello vip con enorme piacere, ovviamente non come concorrente ma come opinionista.

L’appello ad Alfonso Signorini e Maria De Filippi

Il conduttore non ha nascosto il fatto di essere predisposto a prendere parte al programma, sostituendo Sonia Bruganelli. “Se Signorini mi chiamasse, risponderei sicuramente di sì”, ha detto Magalli. Poi, ne ha approfittato anche per lanciare una sorta di appello a Maria De Filippi, dicendosi disponibile e pronto a sedersi su una delle poltrone di Tu si que vales, come giudice. Insomma, Magalli vorrebbe tornare in tv e sta cercando lavoro.

La stoccata a Milly Carlucci

E la Rai, dove ha lavorato per tantissimi anni?“Hanno piazzato tutti, forse c’erano liste d’attesa lunghissime. Persino per l’estate i palinsesti sono già pieni. Ora devo aspettare io”. Non è comunque mancata la stoccata nei confronti di Milly Carlucci.“Milly mi ha voluto al Cantante Mascherato e basta. Il ballerino non lo farei mai, in giuria non mi ha chiamato. Quando fa le giurie si dimentica di me”, queste ancora le parole del conduttore.