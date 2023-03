Barbara D’Urso e Lucio Presta hanno fatto la pace e lei: “Ci siamo perdonati a vicenda”

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’Urso e Lucio Presta hanno avuto in passato dei dissapori ma adesso è tutto acqua passata. I due hanno fatto la pace.

Barbara D’Urso e Lucio Presta in passato hanno avuto dei dissapori e sembra che adesso fortunatamente tutto è rientrato. A raccontare cosa è accaduto e soprattutto il fatto che adesso i loro rapporti sono decisamente migliori, è stata proprio lei la conduttrice di Canale 5. Ma cosa è accaduto?

Barbara D’Urso e Lucio Presta, cosa è accaduto tra i due?

Barbara D’Urso e Lucio Presta sembra che siano riusciti in qualche modo a superare ogni tipo di problema. La conduttrice nelle scorse ore ha condiviso una foto sul suo profilo Twitter, annunciando così di aver fatto la pace con l’agente dei vip Lucio Presta, il marito di Paola Perego. Proprio quest’ultimo nel mese di marzo 2020 aveva definito Barbara una “suora laica in paillettes” e pare avesse anche parlato dei programmi da lei condotti, definendoli “uno scempio mal digerito”. Il manager dei vip ha parlato anche di “orrore in tv”, dichiarazioni molto forti che di certo non hanno fatto piacere alla conduttrice.

Le forti dichiarazioni del manager dei vip contro la conduttrice

“L’orrore televisivo che produce ogni giorno, ogni mese, ogni anno la suora Laica in paillettes (naturalmente nulla a che fare con le Suore Laiche vere che sono esempi da seguire ) è ormai da tempo sotto gli occhi di tutti e quindi vorrei non tornare sull’argomento quello che mi domando ogni giorno è: come mai una Testata giornalistica VIDEONEWS accetta di mettere la Firma su tanto poco e tanto orrore?”. Queste le parole dichiarate nel 2020 da Lucio Presta parlando della conduttrice e dei programmi da lei condotti.

Finalmente la pace, il post di Barbara toglie ogni dubbio

Adesso a distanza di qualche anno, i due sembra che abbiano deciso di superare tutto. I due si sono mostrati insieme, mentre prendono un caffè.“In un mondo pieno di conflitti, anche i più piccoli devono avere fine con la Pace. Bello guardarsi negli occhi, parlare e dirsi che alcune battaglie sono totalmente inutili e sapersi perdonare a vicenda”. Queste le parole della conduttrice che ha scritto a corredo della foto e anche Lucio sembra aver fatto lo stesso.