Mara Venier al veleno contro Mediaset, non crede alle scuse e dà una risposta che non ammette repliche

Mara Venier non crede affatto alle scuse di Mediaset e replica al veleno con una Instagram stories. Ecco cosa sta accadendo.

Mara Venier sembra abbia deciso di rifiutare le scuse di Mediaset ed ha rotto il silenzio sulla vicenda accaduta la scorsa domenica e lo ha fatto attraverso il suo profilo Instagram. Ma cosa è accaduto nello specifico?

La conduttrice di Domenica in e Barbara D’Urso insultate sui social

La conduttrice di Domenica in pare che nelle scorse ore abbia rimandato al mittente le scuse di Mediaset. Sta facendo parecchio discutere in queste ore il tweet scritto dal profilo ufficiale di Mediaset dove pare che si leggono parole molto volgari rivolte a Barbara D’Urso e Mara Venier. Ovviamente questo tweet non è passato inosservato e sui social, ma non solo, è scoppiato un vero e proprio caos. In seguito alle scuse di Mediaset, è stata la conduttrice di Domenica in a rompere il silenzio raccontando cosa è accaduto.

Il tweet di Mediaset contro le due conduttrici

Per chi non lo sapesse, la scorsa domenica durante la puntata di Domenica in è apparsa a sorpresa Barbara D’Urso che ha mandato un videomessaggio per l’ospite presente in studio. Il fatto che Barbara sia intervenuta su Rai 1 pare che abbia scatenato un vero e proprio caos sui social. Diversi i commenti apparsi sui social da parte di diversi utenti e tra questi non è passato inosservato il tweet dell’account Twitter QuiMediaset. “Che cosa antipatica. Tr**e mi pare azzeccato Silvy”, questo quanto si legge.

Il chiarimento di Mediaset

Nelle ore successive, poi, nel corso della giornata di lunedì è arrivato un chiarimento da parte di Mediaset che ha pubblicato un messaggio di scuse. “Cari lettori, ieri si è verificato un fatto gravissimo. Con l’account QuiMediaset è stato pubblicato un commento vergognoso, offensivo nei confronti di persone per cui Mediaset prova stima e affetto. Abbiamo accertato che il fatto è stato generato da un grave incidente. Ci scusiamo comunque pubblicamente con i destinatari e con tutti i nostri follower. Ora le condizioni di funzionamento del profilo sono state ripristinate».

Mara replica ma non accetta le scuse

Una volta fatto le scuse, sembra che Mara Venier abbia voluto replicare, dicendo di non accettare le scuse. La conduttrice ha così condiviso il tweet tra le sue Instagram stories aggiungendo una didascalia nella quale si legge “Mi domando se qualcuno pensa che siamo tutti cojo**i. Salutame a Silvy”, con tanto di emoticon sorridenti.