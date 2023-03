Domenica In, Barbara D’Urso arriva a sorpresa, la reazione in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’Urso fa un irruzione a sorpresa nello studio di Domenica in, da Mara Venier con un videomessaggio per Gabriella Labate.

A Domenica in nella giornata di ieri, domenica 26 marzo 2023 c’è stata ad un certo punto un’incursione che ha fatto parecchio scalpore. Dopo uno spazio dedicato a Paolo Limiti, Mara è andata avanti con il suo programma e improvvisamente ha fatto irruzione una nota conduttrice di casa Mediaset, con un video a sorpresa. Stiamo parlando proprio di Barbara D’Urso. Ma che cosa è accaduto?

Domenica in, una conduttrice e collega di Mara Venier fa irruzione in studio

Nel corso della puntata di ieri di Domenica in, una conduttrice di casa Mediaset ha fatto irruzione nel programma di Ra1 condotto da Mara Venier. Stiamo parlando di Barbara D’Urso la quale a sorpresa ha fatto irruzione nel programma domenicale di Mara Venier, con un videomessaggio per poter fare un omaggio all’amica Gabriella Labate, una coreografa e moglie del famoso cantante e cantautore Raf. Mara Venier nel corso della chiacchierata con la coreografa ha annunciato l’arrivo di un videomessaggio a sorpresa da parte di una sua cara amica. Nessuno pare che però potesse immaginarsi che si trattasse della conduttrice di Canale 5, ovvero Barbara D’Urso che per diversi anni si è scontrata proprio con Mara, quando era alla conduzione di Domenica Live.

Barbara D’Urso fa irruzione a Domenica in e lascia tutti senza parole

“Non potevo dire di no a Mara Venier, poi sai quanto ci amiamo”, ha detto Mara tra le risate. Insomma, un’irruzione a sorpresa che ha lasciato tutti senza parole. Da sempre Barbara D’Urso e Mara Venier sono state “antagoniste” ovviamente soltanto da un punto di vista televisivo e mediatico, perchè in realtà le due sono molto amiche. Per un pò di tempo sembra che le due conduttrici si siano lanciate delle stoccatine e delle frecciate anche piuttosto dirette. Pare che però, a livello di ascolti, a vincere era sempre Mara ai danni di Barbara. Adesso però non sono più rivali, anche se ne Mara ne Barbara si sono definite tali.

Le parole di Barbara a Mara, il dolce messaggio per Gabriella

“Sto morendo dal ridere, non riesco a fare questo video perché sto pensando a cosa penserai vedendomi a Domenica In”, ha detto la D’Urso. Quest’ultima poi si è rivolta alla collega dicendole “Mara, mi mancano anche le serate io e te con i calzettoni a guardare la televisione, noi con l’amatriciana, te lo dico già da adesso”. A quel punto il messaggio di Barbara a Gabriella. “Forse la gente non sa che tu sei pazzesca, di un cuore grande, ci sei sempre. Ci ammazziamo dal ridere, piangiamo insieme… Mi manchi… Sei pazzesca, sei una moglie incredibile, Raf lo sa bene, ma sei anche una mamma incredibile.”