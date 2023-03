Alessandro Cecchi Paone diretto su Forum, “A cosa è ancorato il programma”

0 SHARES Condividi Tweet

Una lettrice di Nuovo Tv ed ex spettatrice di Forum ha scritto alla rubrica La posta di Alessandro Cecchi Paone per rivolgere una particolare critica alla trasmissione condotta da Barbara Palombelli.

Una delle trasmissioni più amate e seguite di Mediaset è Forum. Stiamo nello specifico parlando di un programma all’interno del quale vengono ricostruiti degli specifici casi giudiziari. E proprio alla trasmissione in questione e alla conduttrice Barbara Palombelli è stato dedicato dello spazio nella rubrica “La posta di Alessandro Cecchi Paone” su NuovoTV. Ma esattamente, di cosa si è parlato? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Il commento di una lettrice di NuovoTV su Forum

Molti sono coloro che ogni giorno amano seguire con particolare affetto e costanza Forum, ovvero il programma condotto da Barbara Palombelli e trasmesso su Canale 5 e Rete 4. E proprio a Forum e a Lo Sportello di Forum, come affermato in precedenza, è stato dedicato dello spazio su NuovoTV all’interno della rubrica tenuta da Alessandro Cecchi Paone. Nello specifico una vecchia telespettatrice ha scritto al giornale in questione per rivelare cosa non le piace del programma condotto dalla Palombelli. E di preciso ha voluto sottolineare che anche se questa è una trasmissione di grande successo in realtà ciò che non le piace è il fatto che non sono presenti i reali protagonisti della storia raccontata ma degli attori.

La risposta di Alessandro Cecchi Paone alle parole della lettrice

Alle parole della lettrice, una donna di nome Maria Rosaria, che ha scritto alla rubrica “La posta di Alessandro Cecchi Paone” ecco che proprio il giornalista ha risposto precisando che a dare credibilità al programma sono i giudici che sono realmente dei giuristi. Ma non solo, Cecchi Paone ha voluto chiarire che anche la conduttrice da credibilità alla trasmissione riuscendo a tenere “ancorato il tutto all’attualità e alla sensibilità sociale”.

Le parole di Cecchi Paone su Barbara Palombelli

Sempre Alessandro Cecchi Paone ha poi proseguito il suo intervento sulla questione affermando che proprio Barbara Palombelli rappresenta per la trasmissione un valore aggiunto. E poi ancora Cecchi Paone ha voluto precisare che la scelta di assumere degli attori per mettere in scena dei casi giudiziari, più o meno veri, è consolidata da diversi anni. Parole queste alle quali la lettrice, ed ex telespettatrice di Forum, ha risposto precisando di amare molto la Palombelli e di credere che sia una vera professionista ma di non provare piacere per il fatto che nella trasmissione siano presenti degli attori assunti proprio per recitare i vari casi da proporre poi ai telespettatori. La donna a tal proposito ha quindi precisato di aver smesso di guardare la trasmissione non solo perchè presenti degli attori ma anche per il fatto che proprio alcuni di questi nel recitare sono soliti mettere in scena delle vere e proprie “sceneggiate“.