Domenica In, Iva Zanicchi si lascia scappare una parolaccia, la Venier la fulmina, poi cosa fa

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di Domenica In andata in onda ieri la celebre artista italiana Iva Zanicchi si è lasciata scappare una parolaccia che ha provocato l’immediata reazione della conduttrice Mara Venier.

E’ andata in onda ieri, domenica 26 marzo, una nuova puntata di Domenica In ovvero il celebre programma della domenica di Rai 1 condotta da Mara Venier. E proprio nel corso di tale appuntamento la conduttrice e alcuni ospiti hanno ricordato Paolo Limiti, celebre paroliere morto il 27 giugno del 2017. Ad un certo punto però Iva Zanicchi, ospite della trasmissione, si è lasciata scappare una parolaccia provocando la reazione della presentatrice. Ma vediamo nello specifico cos’è successo.

Iva Zanicchi ospite di Domenica In

Iva Zanicchi non riesce proprio a tenersi lontana dalle polemiche. Ed infatti anche la sua presenza a Domenica In, nel corso della puntata andata in onda ieri, ha fatto tanto discutere. Ma esattamente per quale motivo? La celebre artista italiana è stata invitata nella trasmissione di Rai 1 per parlare e ricordare Paolo Limiti, ormai scomparso da oltre cinque anni. Ad un certo punto però proprio Iva Zanicchi infastidita dal fatto di dover utilizzare il famoso gelato, termine con il quale viene indicato il microfono, si è lasciata sfuggire una parolaccia ovvero “caz**o”. Una parola che non è assolutamente piaciuta alla Venier che ha lanciato una particolare occhiata alla sua ospite.

Particolare nervosismo della Zanicchi

Iva Zanicchi dopo aver invitato tutti i presenti a rivolgere un lungo applauso a Paolo Limiti è stata invitata dalla conduttrice a lasciare stare il microfono dato che avevano già provveduto a microfonarla. Ed è stato proprio a questo punto che la cantante si è espressa affermando “Eh, ma ca**o!” provocando la reazione della conduttrice che le ha rivolto uno sguardo di non approvazione. Mara Venier ha inoltre rivolto alla sua ospite un altro particolare invito ovvero quello di non raccontare delle barzellette sconce per evitare ulteriori polemiche dopo quanto accaduto la scorsa settimana nel corso dell’intervista realizzata a Vittorio Sgarbi.

La polemica dei telespettatori

Da ormai qualche anno sono diverse le trasmissioni televisive alle quali la Zanicchi ha preso parte e continua a farlo. Proprio per tale motivo sono molti coloro che sui social commentano questa sua presenza assidua in televisione. E proprio nelle scorse ore alcuni telespettatori hanno fatto nascere una grossa polemica sui social. Ad esempio un utente ha scritto su Twitter “Qualcuno mi deve spiegare perché continuiamo a pagare con soldi nostri quella CAPRA, MALEDUCATA, VOLGARE E BECERA della Zanicchi“. Insomma, se da una parte sono tanti i telespettatori che amano seguirla ecco che allo stesso tempo ve ne sono molti altri che iniziano a mostrare un po’ di insofferenza nei confronti dell’artista.