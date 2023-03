Domenica in, Mara Venier contro alcuni vip “Vergognatevi”

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier nel corso della puntata di ieri di Domenica in si è tolta un sassolino dalle scarpe. La conduttrice rimprovera alcuni vip.

Mara Venier, la nota conduttrice di Rai 1 ha voluto ricordare nel corso della puntata di ieri di Domenica in lui, il paroliere Paolo Limiti. La padrona di casa ha voluto dedicare al conduttore e autore uno spazio piuttosto importante della puntata del suo programma domenicale, invitando diversi personaggi noti del mondo della tv, nonchè amici. A ricordarlo sono arrivati in studio Manuela Villa, Giovanna la cantante, Justine Mattera, Tizana Rivale, Iva Zanicchi e Gigi Finizio. Nel corso di questo blocco dedicato a Limiti non sono mancati i momenti di grande commozione ed i sorrisi ed anche la stessa Mara ha fatto fatica a non trattenere le lacrime. Poi ad un certo punto, la padrona di casa è stata piuttosto dura ed ha rimproverato i suoi colleghi.

Domenica in, Mara Venier ricorda Paolo Limiti insieme a diversi colleghi e amici

Nel corso della puntata di ieri di Domenica in, Mara Venier ha voluto ricordare il grande Paolo Limiti, conduttore e autore amico di tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo. La padrona di casa, per l’occasione ha voluto ospitare diversi personaggi e non sono mancati i momenti di grande commozione. Ad un certo punto, la conduttrice sembra abbia voluto rimproverare alcuni colleghi e vip. Ma per quale motivo?

La conduttrice rimprovera alcuni colleghi e personaggi della tv

“Voglio dire un’ultima cosa. Ai funerali di Paolo Limiti c’erano pochissime persone del mondo dello spettacolo. Posso dire? Una vergogna!”. Queste le parole di Mara, che a distanza di tanti anni ha voluto togliersi un sassolino dalle scarpe riguardo la morte di Paolo, suo grande amico. Intervenuta in puntata anche Iva Zanicchi, anche lei grande amica di Paolo che però si è anche lasciata andare a degli scivoloni.

Iva Zanicchi si lascia andare ad una parolaccia e Mara la riprende

Ad un certo punto, Iva avrebbe anche detto una parolaccia, cosa che non è affatto piaciuta a Mara che le ha lanciato uno sguardo fulmineo invitandola a contenersi.“Era una persona che dava tanto. Tutti gli artisti che partecipavano alle sue trasmissioni per Paolo erano dei figli”, queste le parole di Iva parlando di Limiti.