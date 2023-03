Domenica in, Mara Venier ricorda Paolo Limiti, Orietta Berti costretta a rifiutare l’invito

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier ricorda Paolo Limiti a Domenica in e invita diversi personaggi del mondo dello spettacolo. Tra i tanti assenti Orietta Berti, costretta a rifiutare per volere di Piersilvio Berlusconi.

Mara Venier ricorda Paolo Limiti a Domenica in nella puntata di ieri domenica 26 marzo 2023. Diversi gli ospiti intervenuti in puntata, invitati da Mara per ricordare il grande paroliere, uno tra i più importanti della musica leggera italiana che è scomparso nel 2017. Tra i tanti ospiti assenti lei, Orietta Berti e pare che in tanti abbiano fatto parecchia attenzione a questo dettaglio. Ma per quale motivo Orietta non ha preso parte a Domenica in?

Mara Venier a Domenica in ricorda Paolo Limiti con tanti amici e colleghi

Mara Venier nella puntata di ieri di Domenica in, domenica 26 marzo 2023 ha voluto ricordare Paolo Limiti, il grande paroliere scomparso nel 2017. Intervenuti nello specifico diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo a cominciare da Justine Mattera, a finire a Giovanna e Tiziana Rivale, e poi ancora Manuela Villa, Iva Zanicchi e Gigi Finizio. In collegamento con Los Angeles, ance gli amici di Paolo e Mara e l’intervista a Carlo Cinque, un grande collaboratore d

Grande assente a Domenica in lei, Orietta Berti ma per quale motivo?

Assente da questo appuntamento molto importante, lei Orietta Berti la cantante soprannominata l’Usignolo di Cavriago, nonché grande amica del noto paroliere e autore. Orietta e Paolo Limiti pare che siano stati tanto amici e proprio per questo motivo è apparso piuttosto strano che non fosse presente alla puntata. Pare che sia stata invitata da Mara, ma la Berti ha avuto il no di Berlusconi e per questo non ha potuto prendere parte alla puntata di Domenica in, nel corso della quale è stato ricordato il grande Paolo.

Il retroscena svelato da TvBlog

A svelare questo retroscena è stato TvBlog, secondo cui Orietta ha dovuto rifiutare perchè Pier Silvio Berlusconi non le ha rilasciato la liberatoria per via del contratto che Orietta ha con l’azienda per via del Grande fratello vip.«Lascia un po’ basiti questa decisione dell’AD di Mediaset di non concedere il permesso ad una delle più grande amiche di Paolo Limiti per andare a Domenica in per ricordarlo, quando oltretutto su Canale 5 a quell’ora non ci sono produzioni d’intrattenimento originali. Peccato». Questo ancora quanto si legge su Tv Blog.