Uomini e Donne, cavaliere lascia lo studio, scoppia il caos, interviene la De Filippi

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni, sembra proprio che il cavaliere Silvio abbia scelto di abbandonare lo studio.

Nel corso delle varie puntate di Uomini e Donne il pubblico ha modo di assistere spesso a nuove polemiche e discussioni, oltre che abbandoni da parte dei vari concorrenti. Ed ecco che proprio nel corso dell’ultimo appuntamento un nuovo cavaliere ha scelto di abbandonare lo studio. Ma di chi stiamo parlando e perché l’uomo è andato via dalla trasmissione? Vediamo di fare chiarezza su quanto successo.

Nuove discussioni tra Gemma Galgani e Silvio

Nuove indiscrezioni sono emerse nel corso delle ultime ore sul trono over di Uomini e Donne. Nello specifico stando a quanto rivelato su Instagram da Lorenzo Pugnaloni sembra proprio che i protagonisti della puntata siano stati Gemma Galgani e Silvio. Si è parlato a lungo della loro frequentazione e proprio Gemma sembrerebbe aver rivelato in diverse occasioni di non provare nei confronti dell’uomo particolare coinvolgimento. Inoltre la Galgani sembrerebbe avere anche contestato il linguaggio utilizzato dall’uomo e il suo essere poco romantico. Tutto questo ha portato i due a discutere animatamente nel corso della puntata sopracitata ma non solo. Ha portato anche lo stesso Silvio a prendere una decisione molto importante.

La particolare scelta di Silvio e la reazione della Galgani

Nello specifico in seguito alle parole espresse dalla Galgani e soprattutto in seguito ai continui litigi con la celebre dama ecco che Silvio ha preso la decisione di lasciare lo studio. Una decisione molto importante a proposito della quale in tanti hanno iniziato a porsi delle domande. E di preciso tanti sono i fan della trasmissione che si sono chiesti come Gemma deciderà di comportarsi e se deciderà di seguire l’uomo e provare ad avere con lui una storia oppure se in seguito a tale decisone di Silvio ognuno avrà modo di proseguire con la propria vita.

Armando Incarnato al centro di una grossa polemica

La puntata in questione non ha visto come protagonisti solo Gemma e Silvio ma anche Armando Incarnato. Il noto cavaliere infatti dopo aver interrotto la sua conoscenza con una dama arrivata da poco in trasmissione è stato duramente attaccato dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti e da Aurora Tropea e Paola. Tutti hanno invitato il cavaliere a lasciare lo studio. Ad un certo punto però nel tentativo di riportare la pace in studio è intervenuta proprio Maria De Filippi. Insomma, anche questa è stata una puntata abbastanza particolare nel corso della quale non sono mancate le discussioni.