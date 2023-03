Domenica In, Sgarbi nella bufera per alcune frasi, torna in studio e si scusa tantissime volte

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di Domenica In andata in onda nel pomeriggio di oggi è stato ospite il critico d’arte Vittorio Sgarbi finito al centro di una grossa polemica a causa delle parole espresse.

Nel pomeriggio di oggi, domenica 19 marzo 2023, è andata in onda una nuova puntata di Domenica In nel corso della quale è stato ospite Vittorio Sgarbi. La sua intervista però non è tanto piaciuta ai telespettatori motivo per il quale sta facendo tanto discutere. Ma vediamo nello specifico cos’è successo.

Vittorio Sgarbi ospite di Domenica In

La puntata di Domenica In andata in onda nel pomeriggio di oggi ha visto susseguirsi all’interno dello studio televisivo diversi ospiti. Tra questi anche il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi la cui intervista è stata dedicata alla Festa del papà. Purtroppo però alcune sue parole stanno facendo tanto discutere. Molti sono stati i telespettatori che hanno commentato quanto visto e ascoltato sui social rivolgendo delle critiche anche alla conduttrice Mara Venier per non essere riuscita a frenare alcune delle dichiarazioni dell’uomo.

Il commento sulle figlie che ha fatto arrabbiare i telespettatori

Ma esattamente quali sono state le parole che hanno provocato la reazione del pubblico? Il noto critico d’arte, attualmente sottosegretario di Stato alla cultura, ha iniziato la sua intervista affermando che secondo il suo pensiero le donne dovrebbero fare i figli in età giovane, per poter poi essere “libere” e quindi libere anche dai mariti. Ha poi continuato parlando delle figlie ed affermando “Potrebbero diventare lesbiche, oggi è una linea” sottolineando poi che non sarebbe un problema. Ad un certo punto dell’intervista sono entrate nello studio di Domenica In anche le figlie Evelina e Alba, nate rispettivamente nel 2000 e nel 1999. Le due ragazze hanno espresso belle parole nei confronti del padre affermando che è molto dolce e presente in tutto ciò che fanno, anche se non sempre fisicamente. Proprio Alba ha poi voluto sottolineare di essere orgogliosa del padre mentre Evelina ha voluto precisare che quando hanno bisogno lui c’è sempre. Ad un certo punto la Venier ha domandato al suo ospite la data di nascita delle sue figlie, domanda alla quale Sgarbi ha fatto fatica a rispondere ma grazie all’aiuto delle figlie è poi riuscito a farlo. La conduttrice ha poi proseguito chiedendo a Sgarbi quale favola ha raccontato alle sue figlie, domanda alla quale ha risposto affermando di aver detto loro di trovare un uomo ricco da sposare.

Il duro commento del critico d’arte

Ma ecco che poco dopo tornado a parlare dell’età delle figlie il noto critico d’arte ha raccontato un particolare aneddoto a lui raccontato da una sua assistente del 1996. “Lei, per farmi capire i tempi, mi ha detto: “Quelle del 2000 tutte tro*e”. Parole molto dure alle quali la Venier ha provato a mettere un freno senza però riuscirci. Poco dopo proprio Sgarbi è intervenuto per chiedere scusa al pubblico per quanto detto precisando di aver utilizzato un tono scherzoso A proposito della prima battuta, ovvero quella di trovare un uomo ricco da sposare, ha voluto precisare che il suo era solo un “inno alla libertà”. A proposito della seconda battuta ha voluto precisare che la frase non era la sua ma della sua assistente.