Domenica in, Mara Venier e Pupo massacrati sui social: “Non dovevano parlare in quel modo”

Mara Venier e Pupo al centro delle critiche, è caos sui social. Cosa è accaduto durante l’ultima puntata di Domenica in?

E’ andata in onda come sempre la puntata di Domenica in, condotta dalla tanto amata Mara Venier la quale ha avuto modo di ospitare diversi personaggi della televisione italiana. Uno di questi, Enzo Ghinazzi in arte pupo, il quale però, sembra che sia stato protagonista di diverse critiche. Ma per quale motivo? Facciamo un pò di chiarezza.

Domenica in, Enzo Ghinazzi ospite di Mara Venier

Pupo, o meglio Enzo Ghinazzi, è stato ospite nello studio di Domenica in di domenica 19 marzo 2023. La puntata è stata davvero ricca di grandi momenti esilaranti e divertenti, così come ci ha abituati ormai Mara Venier. Ospite in studio il cantante che in questi anni abbiamo visto in vari programmi televisivi anche come opinionista. Ebbene, il cantante è stato protagonista di un’intervista molto particolare, nel corso della quale ha fatto una serie di confessioni private. Il cantante ha toccato diversi argomenti, tra cui anche la dipendenza del gioco d’azzardo e poi ancora ha parlato della sua vita sentimentale che è stata da sempre oggetto di gossip.

Le dichiarazioni di Pupo sulla sua vita sentimentale scatenano le critiche sui social

Alcune sue dichiarazioni sono state parecchio criticate dai telespettatori del programma, che si sono immediatamente riversati sui social dopo il racconto di Pupo. Qualche telespettatore sembra che abbia anche criticato Mara, per aver permesso a Pupo di fare questo tipo di racconti nel suo studio. E’ del tutto noto che Pupo abbia due relazioni parallele praticamente da sempre, ovvero dal 1989. Pupo ha iniziato a frequentare Patricia Abati, nonostante fosse sposato con Anna Erli dal 1974. Quest’ultima ha sempre saputo della presenza dell’altra donna ed il loro è un vero e proprio rapporto a tre. “Amo talmente la famiglia che non potrei mai distruggerla. Sembra un paradosso ma è così. Ora vivo una storia che non mi immaginavo”, ha spiegato l’artista riguardo la sua situazione sentimentale.“Posso dire una cosa? all’inizio la posizione di Patricia era scomoda, però tua moglie è una grande, pur di non perderti ha accettato di condividerti con un’altra donna che è un amore grande. Pensa che amore grande. Io non ce l’avrei fatta”. Questa la risposta di Mara Venier.

Critiche pesanti su Pupo e Mara

Proprio queste dichiarazioni di Pupo e della Venier non sono affatto piaciute a molti telespettatori che sui social si sono lasciati andare a dei commenti davvero al veleno. “Sinceramente va bene tutto, ognuno in casa sua può vivere liberamente sentimenti e relazioni, ma questa esaltazione di un doppio rapporto proprio no… e dai”, ha scritto un utente. E poi ancora “Io rimango sempre perplessa del fatto che siano tutti e 3 felici nella “relazione” di Pupo”. Ma non finisce qui, visto che un altro utente ancora avrebbe detto “Le donne di Pupo, la moglie è una solo una poveretta, la compagna è solo una furbetta”. Pupo, che è di certo abituato a queste critiche che gli arrivano praticamente da sempre ha voluto rispondere in diretta.“Mi fanno male i giudizi sommari di chi non conosce la situazione. Sì, questo mi dà fastidio. Il giudizio semplificato è la rovina di questo tempo”, ecco la replica del cantante. Presenti in puntata anche le figlie di Pupo, ovvero Clara, Valentina e Ilaria che hanno parlato del rapporto con il loro padre dicendo di provare un grande sentimento di amore e di stima.