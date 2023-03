Gianni Morandi diretto su Sanremo 2024: “Non potrò esserci per questo motivo”

0 SHARES Condividi Tweet

Gianni Morandi ancora una volta al fianco di Amadeus per il prossimo Festival di Sanremo? Il cantante rompe il silenzio.

Il Festival di Sanremo 2023 è terminato soltanto da qualche giorno eppure non si fa altro che parlare già della prossima edizione. Ebbene, in questi giorni lo stesso Amadeus ha già fatto intendere di essere di nuovo al lavoro. Eppure, a parlare è stato anche Gianni Morandi che quest’anno abbiamo visto al fianco di Amadeus come co-conduttore. I due sono anche molto amici e lo hanno dimostrato sul palco dell’Ariston. Detto ciò, tanti si sono chiesti se per la prossima edizione della kermesse canora più importante d’Italia, rivedremo questa co-conduzione nell’edizione 2024 del Festival. A parlare è stato il cantante che ha rilasciato un’intervista proprio sulle pagine del settimanale Tele Sette.

Festival di Sanremo, Amadeus e Gianni Morandi di nuovo insieme il prossimo anno?

Gianni Morandi in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante a Tele Sette, parlando della prossima edizione del Festival di Sanremo. Sono stati in tanti a chiedersi se il prossimo anno, Gianni sarà ancora una volta il co-conduttore del Festival, visto il grande successo ottenuto nell’edizione che è finita da circa un mese.“E’ andata così bene che ripetersi sarebbe difficile. Andrei in gara magari, anche se alla fine tutti nel vedermi lì diranno che due maro*i”. Queste le parole di Gianni Morandi che ha fatto ben intendere di non aver assolutamente intenzione di ripetersi.

La confessione del cantante sul prossimo Festival

I fan della coppia Amadeus-Gianni Morandi intanto però ci sperano che i due possano tornare a co-condurre sul palco dell’Ariston. Il cantante ha poi parlato del successo ottenuto al Festival anche insieme agli altri due artisti quali Massimo Ranieri e Albano, trio che ha fatto davvero impazzire tutti i telespettatori. Chi lo sa, magari i tre torneranno a cantare insieme.

Le parole di Gianni su Albano e Massimo Ranieri

“Se Al Bano dovesse invitarmi al concerto all’Arena di Verona, il 18 maggio, per i suoi 80 anni sicuramente andrò”. Queste le parole di Gianni che ha anche voluto raccontare un momento difficile della sua carriera.“Dal 1972 fino agli anni Ottanta il mio telefono non squillava più. Non mi cercava più nessuno. Anni difficili”, ha detto Gianni che ha voluto così condividere questo ricordo con i suoi fan.