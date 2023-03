Pomeriggio Cinque, volano stracci tra Groppelli e Tavassi, la D’Urso costretta ad intervenire

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda ieri i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad un acceso scontro tra Guendalina Tavassi e Patrizia Groppelli.

Nuovi scontri e polemiche hanno caratterizzato la puntata di Pomeriggio 5 andata in onda nel pomeriggio di ieri, martedì 28 marzo. Nello specifico a rendersi protagoniste di tale scontro sono state Guendalina Tavassi e Patrizia Groppelli. Ma vediamo nello specifico per quale motivo.

Acceso scontro a Pomeriggio 5 tra Patrizia Groppelli e Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi è stata invitata da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 per parlare delle polemiche degli ultimi giorni che l’hanno interessata. Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni infatti dopo le dichiarazioni della Tavassi sulla sua vita privata rilasciate a Le Iene ecco che l’influencer sembrerebbe essere stata rifiutata da un hotel per famiglie. Tanti coloro che hanno commentato quanto accaduto, tra questi anche l’opinionista Patrizia Groppelli le cui parole hanno dato il via ad un acceso botta e risposta con Guendalina. L’opinionista ha infatti affermato “Hanno ragione…C’è tanta gente che meriterebbe di andare in hotel gratis al posto tuo…E’ questo il discorso…L’influencer significa anche dare il buon esempio…”. Parole alle quali la Tavassi ha risposto affermando che l’opinionista ha detto delle vere e proprie stupidaggini motivo per il quale forse qualcuno meriterebbe più di lei di fare l’opinionista.

Patrizia Groppelli offesa dalle parole di Guendalina

Le parole espresse da Guendalina hanno duramente colpito l’opinionista che si è scagliata contro l’influencer arrivando al punto di definirla una “bulletta di periferia” tirando in ballo anche il fratello Edoardo. Guendalina ha replicato affermando che citare il fratello non era assolutamente necessario, ma la Groppelli ha continuato rivolgendosi alla conduttrice ed affermando di essere stata insultata dall’ospite.

Il tentativo della D’Urso di riportare la calma

L’acceso scontro tra l’opinionista e l’ospite hanno costretto ad un certo punto la conduttrice ad intervenire per tentare di riportare la calma in studio. La D’Urso ha dopo aver invitato le due donne a mantenere la calma ha poi risposto alla Groppelli che ha continuato a dire di essere stata offesa dalla Tavassi. La conduttrice ha voluto precisare che non è stata solo Guendalina ad offendere, ma entrambe si sono dette delle cose poco carine. Ma la Groppelli ha perso ancora una volta la pazienza dopo essere stata attaccata anche da Roberto Alessi. Alle parole del giornalista la Groppelli ha risposto affermando di essere stanca di essere attaccata sempre da tutti all’interno di tale trasmissione.