Totti per la prima volta prende posizione sul compagno di Ilary Blasi

Ilary Blasi e Bastian Muller fanno arrabbiare Francesco Totti che questa volta ci va giù piuttosto pesante. Ecco lo sfogo dell’ex capitano della Roma.

Ilary Blasi e Francesco Totti ai ferri corti? I due ex continuano a farsi la guerra in un’aula di Tribunale. A distanza di quasi un anno i due non riescono proprio a trovare un accordo e sembra che non riescano ad andare avanti e soprattutto far in modo di accorciare i tempi. L’ex capitano della Roma, proprio alla vigilia della nuova udienza proprio davanti al giudice sembra sia apparso una furia. Ma per quale motivo? La “colpa” sarebbe di Bastian, il nuovo compagno di Ilary. Ma cosa sta accadendo?

Ilary Blasi e Francesco Totti, è guerra sulla separazione

Ilary Blasi e Francesco Totti continuano a farsi la guerra in un’aula di tribunale. A quanto pare sembra che a far andare su tutte le furie Francesco sia stato Bastian Muller, il nuovo compagno della Blasi. Insomma, sembra proprio che dopo l’ufficializzazione della storia d’amore tra Ilary e il nuovo compagno, il tedesco Bastian Muller, Totti abbia avuto da ridire sul fatto che quest’ultimo possa dormire nel letto che un tempo era il suo e vivere, seppur per pochi giorni, nel suo ex appartamento all’Eur.

Totti una furia e la “colpa” è di Bastian

“Bastian non dorma nel mio letto”, queste le parole di Totti che di tanto in tanto torna in quello che è stato il suo nido d’amore con Ilary, per occuparsi dei suoi figli. Totti però, sarebbe andato su tutte le furie anche per un altro motivo, ovvero alcune foto che sarebbero state pubblicate sulle riviste di gossip. In queste foto Bastian e Ilary camminano per le vie di Roma, mano nella mano con la figlia Isabel, proprio come una grande famiglia.

Bastian e la sua presenza nell’abitazione dell’Eur non gradita da Totti

L’ex calciatore non avrebbe proprio gradito questo atteggiamento di Ilary e adesso la causa di separazione rischia di diventare ancora più pesante. Il legale di Francesco, ovvero l’avvocato Antonio Conte, ha depositato una memoria difensiva che consta ben 120 pagine, che anticipano una vera e propria guerra giudiziaria che vede da una parte Francesco e dall’altra Ilary. Oggetto di discussione non ci sarebbe soltanto la villa all’Eur, ma anche l’affidamento dei figli e poi ancora la vicenda legata ai Rolex di lui e gioielli di lei.