Gerry Scotti, frecciata al veleno contro il Festival di Sanremo: “Ecco perchè non mi chiamano a condurlo”

Gerry Scotti fa un’amara confessione su Sanremo a La tv dei 100 e uno. Ecco cosa ha riferito il famoso conduttore.

Gerry Scotti è uno dei conduttori più di maggiore successo ed anche uno dei più amati di sempre. A partire dal prossimo lunedì, il conduttore tornerà dietro il bancone di Striscia la notizia, insieme a Michelle Hunziker formando una delle coppie più amate di tutti i tempi. Ma non finisci qui, visto che Gerry è sempre molto attivo e presente in tv, tanto che è stato ospite nella puntata di La tv dei 100 e uno, il programma di Piero Chiambretti, dove pare che abbia rilasciato un’intervista molto interessante. Ma vediamo nel dettaglio che cosa ha rivelato il conduttore pavese.

Gerry Scotti ospite della puntata di La tv dei 100 e uno di Pietro Chiambretti

Gerry Scotti è stato ospite della puntata di La tv dei 100 e uno, il programma condotto da Piero Chiambretti e pare che abbia parlato di tanti argomenti, alcuni di questi legati alla sua vita privata. Il conduttore si è raccontato e lo ha fatto senza nessuna remora, davanti al pubblico di Canale 5 e soprattutto ai tanti bambini presenti. Diversi i ricordi legati alla sua infanzia, ma anche tante confessioni sulla sua vita privata e professionale.

La confessione del conduttore sul Festival, il suo più grande rimpianto

Ad un certo punto, il conduttore ha anche fatto una confessione sul Festival di Sanremo, la kermesse canora più importante d’Italia che in questi lunghi anni di carriera non è mai riuscito a condurre. “Probabilmente è scritto nel destino, l’uomo che non ha mai fatto Sanremo”, ha detto Scotti che oltre a sapere tanto di tv, conosce bene il mondo della musica. Gerry ha voluto anche raccontare uno dei suoi più grandi rimpianti, ovvero essersi iscritto ad un corso di laurea in giurisprudenza, non riuscendo ad arrivare alla laurea. Questo rappresenta per il conduttore un grande rimpianto, a distanza di tanti anni.

Nuovi interessanti programmi per il conduttore

“Sono riuscito a dare 22 esami senza però mai arrivare alla laurea, è stato un mio fallimento, non fatelo”. Queste le parole dichiarate da Gerry Scotti, che ha ricordato così quel traguardo che gli è sfuggito davvero per pochissimo. Per questo, ha voluto dare un consiglio a tutti i bambini presenti, ovvero quello di non ripetere il suo sbaglio. Il conduttore vanta una carriera davvero ricca di grandi successi, fatta di tanti programmi da lui condotti per lo più sui canali Mediaset.“Presto arriverà qualcosa di nuovo, molto presto”, ha detto il conduttore annunciando così delle novità importanti.