Giancarlo Magalli al veleno contro Salvo Sottile e Anna Falchi “Non intendo guardarli”

Salvo Sottile e Anna Falchi snobbati dall’ex conduttore de I fatti vostri. A sorpresa la stoccata di Magalli “Non li guardo”.

Giancarlo Magalli è tornato in tv e lo ha fatto nei mesi scorsi, dopo un periodo di grande silenzio. Il conduttore purtroppo ha dovuto affrontare un momento piuttosto particolare della sua vita, visto che ha lottato contro una brutta malattia. Magalli però, adesso sta meglio ed ha un solo desiderio ovvero tornare in tv e spera di poter avere nuove opportunità in televisione. Di questo e tanto altro, ne ha parlato in tv, ma anche nel corso di qualche intervista rilasciata in questi giorni. Proprio durante la chiacchierata con il giornalista di Chi, il conduttore sembra aver snobbato coloro i quali si trovano al timone della trasmissione da lui condotta per diversi anni. Ma cosa ha dichiarato?

Giancarlo Magalli dopo la malattia torna a parlare e fa importanti dichiarazioni

Giancarlo Magalli vuole tornare in tv e vuole farlo al più presto. Nei giorni scorsi il noto conduttore, uno tra i più famosi di tutti i tempi ha deciso di rilasciare un’intervista al settimanale Chi, parlando in generale della sua carriera e della sua malattia. Ad un certo punto, però, sembra che Magalli abbia lanciato una stoccata a due conduttori, ovvero Salvo Sottile e Anna Falchi che si trovano al timone della trasmissione I fatti vostri, che per tanti anni ha visto proprio lui alla conduzione.

La stoccata di Magalli a Salvo Sottile e Anna Falchi

“La trasmissione va bene anche adesso, si adatta a tutti i conduttori. Non c’è mai stato nessuno che è andato male a I Fatti Vostri. Seguirli da casa? No, mi chiedete troppo”. Queste le parole dichiarate dal conduttore che ha anche raccontato che cosa vorrebbe fare in tv, dopo il periodo di lunga assenza, per via della malattia. Così, ha colto l’occasione per lanciare un appello a Maria De Filippi. “Mi piacerebbe essere chiamato in giuria in qualche programma, tipo Tu si que vales a Mediaset visto che in Rai non mi chiamano”. Queste le parole dichiarate dal conduttore che ha anche fatto una confessione sul Grande fratello vip.

L’appello a Maria De Filippi e la stoccata a Milly Carlucci

“Non riuscirei a vedermi lì come concorrente. Era quasi fatta l’anno scorso come opinionista visto che non ci sarebbe stata Adriana Volpe… Se Signorini mi chiamasse gli risponderei di sì sicuramente, mi rendo disponibile in tv”. Queste le parole del conduttore che ha fatto questa confessione. Poi Magalli ha voluto anche lanciare una frecciata a Milly Carlucci. “In giuria non mi ha mai chiamato. Quando fa le giurie si dimentica di me.”