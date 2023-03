Milly Carlucci senza mezzi termini “Non li dovete ascoltare”

0 SHARES Condividi Tweet

Milly Carlucci interviene e fa chiarezza “Non ascoltate i burloni”. Ecco cosa sta accadendo intorno a Il cantante mascherato.

Milly Carlucci in queste settimane è tornata in tv con il programma Il cantante mascherato che va in onda ogni sabato sera in prima serata su Rai 1. Ebbene, sembra che la conduttrice nelle scorse ore sia stata costretta ad intervenire attraverso i social per fare un chiarimento, circa una fake news che sta circolando e che non è affatto piaciuta alla conduttrice. Ma di che cosa si tratta?

Milly Carlucci costretta ad intervenire per mettere a tacere un’indiscrezione su Il cantante mascherato

Milly Carlucci nelle scorse ore pare che sia stata costretta ad intervenire, attraverso i suoi canali social per mettere a tacere un’indiscrezione non veritiera che pare stia circolando in questi giorni. A svelare tutto è stata proprio la stessa conduttrice, che ha voluto pubblicare un messaggio, indirizzato proprio a coloro che navigano nel web.“Questo è un messaggio per i naviganti, quelli che navigano nel web allora sta circolando un pesce d’aprile anticipato che recita così: ‘Sabato prossimo Il cantante mascherato non è in onda ma non è vero è un pesce d’aprile. Sabato prossimo noi siamo in onda al gran completo con tutte le maschere, con tutti i ballerini e con la giuria”. Queste le parole dichiarate da Milly e scritte sul proprio account social per mettere a tacere certe notizie che stanno circolando in questi giorni su Il cantante mascherato, il programma da lei condotto

Fake news, la conduttrice fa chiarezza

Secondo questa fake news, pare che il programma del sabato sera, fosse stato cancellato dalla Rai e che dunque, sabato prossimo non sarebbe andato in onda. Ovviamente le cose non stanno così e Milly ha voluto personalmente fare chiarezza. “Noi saremo in onda sabato è lo saremo ogni sabato fino al 22 aprile quando ci sarà il gran finale e verranno tutti smascherati, quindi sarà un finale succoso e divertente. E dunque aspettateci che ci siamo e non date retta ai burloni che sono simpatici e divertenti però insomma qui si tratta anche di lavoro perciò mettiamo le cose apposto a facciamo i seri.”

Appuntamento a Sabato con la terza puntata del programma

l programma di Milly Carlucci sembra proprio che stia avendo un grandissimo successo. La terza puntata di questa edizione andrà in onda il prossimo sabato 1 aprile in prima serata. Come sempre interverrà la giuria composta da Serena Bortone, Iva Zanicchi, Christian De Sica e Flavio Insinna. I giurati cercheranno di scoprire chi si cela dietro le 9 maschere ancora in gara, tra le quali Cricetina, Riccio, Ippopotamo, Scoiattolo Nero, Stella, Squalo, Ciuchino, Porcellino e Cavaliere Veneziano.