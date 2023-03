Lucio Presta una furia contro Heather Parisi: “Ecco cosa pubblico ora”

0 SHARES Condividi Tweet

Lucio Presta querela Heather Parisi e minaccia di pubblicare il bonifico. Ma cosa sta accadendo tra i due?

Continua la faida tra Lucio Presta ed Heather Parisi dopo quanto accaduto qualche settimana fa, quando la ballerina è stata raggiunta dall’ufficiale giudiziario mentre si trovava nello studio di Belve. Il noto manager dei vip e la ballerina da diverso tempo sono in conflitto e sembra che adesso le cose siano decisamente precipitate. Secondo quanto riferito dal marito di Paola Perego, la ballerina avrebbe riportato una versione dei fatti completamente diversa rispetto a quella raccontata da lui sul pignoramento da parte dell’ufficiale giudiziario. Ma come stanno davvero le cose?

Lucio Presta contro Heather Parisi, il manager si scaglia contro la ballerina

Lucio Presta torna a scagliarsi contro Heather Parisi, la ballerina dopo il tweet da lei pubblicato con cui ha dato la sua versione dei fatti su quanto accaduto proprio dietro le quinte della trasmissione Belve. Qualche settimana fa, Heather è stata in Italia per una vacanza in montagna e nel contempo è stata ospite in diverse trasmissioni televisive, una tra tutte Belve. Proprio in quell’occasione è stata raggiunta dall’ufficiale giudiziario per una vecchia controversia con Lucio Presta.

Il manager sbugiarda la ballerina

Pare che la Parisi dovesse dei soldi da diversi anni al marito di Paola Perego, soldi che non ha mai versato e così Lucio è stato costretto a ricorrere ai “mezzi forti”. Adesso però, la ballerina ha dato una sua versione dei fatti che a quanto pare non corrisponderebbe alla verità. Così come ha raccontato il manager, la ballerina gli doveva una ingente somma di denaro come risarcimento per una condanna per diffamazione. Ad ogni modo, nelle scorse ore ecco che Lucio ha replicato alle parole dell’ex ballerina annunciando di essere pronto a sporgere querela contro la Parisi.

Il tweet di Presta

“Dopo ultime dichiarazioni odierne della adorata Heather Parisi mi toccherà querelare la signora per diffamazione ed una serie di bugie o mi vedrò costretto a pubblicare bonifico fatto quel giorno da una terza persona legata al marito motivo per cui non hanno pignorato. Pensaci”. Queste le parole dichiarate da Lucio, scritte in un tweet che è diventato nel giro istanti virale. Continua quindi questa battaglia legale tra i due che è iniziata diversi anni fa, ed esattamente nel 2016.