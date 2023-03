Sanremo 2024, Amadeus vuole Chiara Ferragni, cosa ne pensa la moglie di Fedez

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus a cena con Chiara Ferragni per cercare di convincerla a prendere parte al prossimo Festival di Sanremo. Come stanno le cose?

Non si fa altro che parlare della prossima edizione del Festival di Sanremo, nonostante la manifestazione canora più famosa al mondo si è conclusa soltanto da poche settimane. Amadeus sarebbe il conduttore di Sanremo 2024 e sarebbe già al lavoro per mettere su un’altra edizione stellare. In questi giorni, il conduttore de I soliti ignoti starebbe in qualche modo corteggiando ancora una volta Chiara Ferragni. Quest’ultima è stata la co-conduttrice del Festival di quest’anno ma pare che il conduttore la voglia al suo fianco ancora una volta per l’edizione 2024. Ma come stanno le cose?

Chiara Ferragni al prossimo Festival di Sanremo 2024?

Chiara Ferragni al prossimo Festival di Sanremo 2024? Ebbene, nonostante manchi davvero tanto tempo all’inizio della nuova edizione del Festiva, non si fa altro che parlare di questa manifestazione canora più importante d’Italia. Amadeus, confermato per il quinto anno consecutivo, avrebbe iniziato a corteggiare Chiara Ferragni. La nota imprenditrice digitale potrebbe quindi tornare al fianco di Amadeus il prossimo anno.

Amadeus starebbe cercando di convincere Chiara per la prossima edizione della kermesse

Il conduttore potrebbe essere rimasto molto colpito dal lavoro fatto dalla moglie di Fedez in questa ultima edizione del Festival, tanto da volerla fortemente anche per il prossimo anno. Secondo alcune indiscrezioni, Amadeus starebbe pensando di volere Chiara per tutte e cinque le serate del Festival e non solo per una o due serate. Proprio pochi giorni Amadeus era stato a cena con Chiara e insieme a loro pare ci fosse Giovanna Civitillo ed il braccio destro della moglie di Fedez.

Cosa deciderà di fare l’imprenditrice digitale più famosa di tutti i tempi?

Sempre secondo alcune indiscrezioni però, Chiara non sarebbe così propensa ad accettare dopo quanto accaduto quest’anno. La Ferragni, sarebbe propensa a dire di no, ma è ancora troppo presto e dunque potrebbe anche cambiare idea nelle prossime settimane. Chi lo sa, magari Amadeus sarà così bravo a convincere Chiara, anche perchè tra loro sembra essere nata una bellissima amicizia.