Amadeus e Giovanna a cena con Chiara Ferragni e Amadeus scrive: “Perchè il Festival quest’anno è stato così”

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni va a cena con Amadeus e la moglie Giovanna Citivillo a Milano. Grande assente il marito dell’imprenditrice digitale, Fedez. Tanti dubbi al riguardo.

Chiara Ferragni, come tutti sappiamo, è la nota imprenditrice digitale più famosa al mondo. Reduce da una grande esperienza al Festival di Sanremo, dove è stata la co-conduttrice di Amadeus per la prima e ultima serata della manifestazione canora più importante d’Italia, adesso Chiara sembra essere tornata al fianco del conduttore ma per un evento meno formale. Chiara infatti, è stata a cena con Amadeus e la moglie di quest’ultimo, ovvero Giovanna Civitillo. Pare che il grande assente da questa cena sia stato solo lui, Fedez, il marito di Chiara. Ma per quale motivo?

Chiara Ferragni a cena con Amadeus e Giovanna Civitillo a Milano

Chiara Ferragni in questi giorni è andata a cena con Amadeus, il noto conduttore e la moglie Giovanna Civitillo. Ad immortalare questo momento è stato proprio lui, il famoso conduttore del Festival di Sanremo che ha pubblicato una foto su Instagram. Pare che alla cena, che si è tenuta a Milano nella giornata di venerdì, sono intervenuti Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato, il general manager del brand dell’imprenditrice digitale ed anche il suo braccio destro.

Le parole di Amadeus a corredo di una foto

Insieme ad Amadeus anche la moglie, che ha legato tanto con Chiara in occasione dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. “ll Festival è stato bello anche perché lo abbiamo condiviso con belle persone come voi”. Queste le parole scritte da Amadeus a corredo della foto che ha pubblicato sul suo profilo social che è stato creato proprio dalla Ferragni. I quattro hanno cenato insieme in un famoso ristorante sito nel centro di Milano e diverse le foto che hanno scattato e che poi sono finite sui social.

Fedez il grande assente, sorgono tanti dubbi

Con loro però, non c’era Fedez, il marito di Chiara. In molti hanno pensato che il rapper potesse aver avuto altri impegni, ma in realtà dai social si è intuito che così non fosse. Questa assenza ha destato parecchi dubbi ed ha fatto tornare indietro di qualche settimana, quando si è parlato incessantemente di una crisi tra Fedez e la Ferragni. Ma come stanno davvero le cose?