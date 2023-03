Tiberio Timperi decide di svelare “Cosa succede quando finisce la trasmissione e partono i titoli di coda”

0 SHARES Condividi Tweet

Tiberio Timperi nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista facendo una confessione sulla sua vita privata. “Amo una donna che non vuole visibilità”, ha detto il conduttore.

Tiberio Timperi, il noto conduttore di Unomattina in famiglia sembra aver fatto una rivelazione davvero molto importante. A quanto pare il conduttore ha detto qualcosa in più sulla sua vita privata, cosa che in passato non ha fatto molto volentieri. Di questo e tanto altro, il conduttore ne ha parlato nel corso di una recente intervista che ha rilasciato a Nuovo tv.

Tiberio Timperi, il conduttore di Unomattina in famiglia fa importanti rivelazioni

Nel corso di un’intervista che Tiberio Timperi ha rilasciato a Nuovo tv sembra che il conduttore abbia fatto una confessione che riguarda la sua vita privata. Qualcosa lo si è era intuito proprio nei giorni scorsi ma adesso è arrivata la conferma. Nel corso di questa intervista, il conduttore sembra aver ammesso di essere innamorato di una donna che però non ama mostrarsi in pubblico. “Vivo la mia vita affettiva senza pubblicizzarla né sbandierarla e la tengo ben separata da quella pubblica”, queste le parole del conduttore che ha aggiunto anche dell’altro.

Il conduttore parla dell’amore e confessa di essere legato ad una donna

“Amo una donna che non ha voglia di visibilità e va benissimo così. Voglio essere “giudicato” per il lavoro che faccio e non per il mio privato”. Queste ancora le parole di Tiberio Timperi, il quale oltre all’amore, ha affrontato anche un altro tema, ovvero quello dell’amicizia, dicendo di avere soltanto pochi amici, ma veri e sinceri. Timperi ha così ammesso” Quando la trasmissione finisce e partono i titoli di coda, torno alla vita di tutti i giorni. Ho sempre svolto il mio lavoro con passione e, chissà, magari un giorno riuscirò a fare un programma solo mio, ideato da me”.Parlando della sua carriera, il conduttore non ha nascosto il fatto di aver ricevuto tanti no e tante sono state le porte chiuse in faccia negli anni.

Il successo di Tiberio su Rai 2

Ciò nonostante lui non ha mai mollato e alla fine è riuscito a farcela, diventando un conduttore di grande successo. Parlando del suo percorso nel mondo della televisione e dello spettacolo, il conduttore lo ha definito “incredibile”. Tiberio ha raccontato di essere stato contattato da Emilio Fede che gli ha dato la possibilità di condurre il Tg4, mentre Gabriele La Porta gli ha offerto di lavorare su Rai 2. E’ stato proprio su questa rete che il conduttore ha avuto successo con Mezzogiorno in famiglia e Mattina in famiglia.