Il cantante mascherato, Ciuchino lascia tutti senza parole “Cosa ho fatto nella mia vita”

Il cantante mascherato, chi si nasconde dietro la maschera del Ciuchino? L’indizio che non passa inosservato sul Festival di Sanremo.

Si infittisce il mistero sulla maschera del Ciuchino, de Il cantante Mascherato. Tra le maschere in gara c’è proprio questa, quella del Ciuchino la cui identità non sembra sia proprio così facile da scoprire nonostante gli indizi molto precisi dati dal concorrente nella clip di presentazione.

Il cantante mascherato, si infittisce il mistero sulla maschera del Ciuchino

Maschera del Ciuchino, la sua identità non è ancora svelata a Il cantante mascherato, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Durante la clip di presentazione, il Ciuchino ha dato qualche utile indizio ed anche ben definito per far si che la sua identità potesse essere svelata.“Questa maschera mi è cara perché era un soprannome che mi diedero i miei nonni”, questi gli indizi. E poi ancora “Da bambino non stavo mai fermo“.

Gli indizi svelati dal personaggio celato dietro la maschera

Pare che il personaggio nascosto dietro questa maschera, avrebbe anche parlato del rapporto con i suoi genitori, che pare gli abbiano insegnato a fare di tutto per raggiungere i suoi obiettivi e che a scuola non è stato tra i più bravi. Ad un certo punto, pare che il Ciuchino abbia dato anche un altro indizio, molto importante che non è passato inosservato. “Così vestito non immaginereste mai che sono stato per sette volte a Sanremo“. Già nel corso della precedente puntata, i giudici avevano cercato di dare un nome investigando sull’identità della maschera del Ciuchino.

I nomi fatti dai giurati, la gaffe di Iva Zanicchi

Christian De Sica pare abbia fatto il nome di Fausto Leali. Serena Bortone ha fatto il nome di Massimo Ranieri, nome confermato da Flavio Insinna, mentre per Francesco Facchientti pare si trattasse di Gianluca Grignani. Iva Zanicchi ha invece fatto il nome di Cristiano Malgioglio facendo una gaffe, visto che il paroliere siciliano attualmente è impegnato ad Amici come giudice. Sui social in molti sembra che abbiano fatto il nome di Nino Frassica.