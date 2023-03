Selvaggia Lucarelli, pesanti parole contro Belve e Francesca Fagnani “Perchè si va in quella trasmissione”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli torna ad attaccare Francesca Fagnani e Belve, il programma di Rai 2. Le pesanti parole della giornalista.

Selvaggia Lucarelli è tornata a criticare il programma di Francesca Fagnani, ovvero Belve. Non è di certo la prima volta che la giornalista e giudice di Ballando con le stelle si scaglia contro il programma di Rai 2 ma questa volta sembra che le sue dichiarazioni non siano proprio passate inosservate. La Lucarelli avrebbe proprio criticato il metodo di conduzione della sua collega Francesca Fagnani e nel farlo ha utilizzato delle parole abbastanza dure.

Selvaggia Lucarelli torna ad attaccare il programma Belve e di conseguenza anche la sua conduttrice. La giurata di Ballando con le stelle ha parlato e lo ha fatto nel suo podcast intitolato Il Sottosopra analizzando quindi la trasmissione di Rai 2 ed il metodo di conduzione di Francesca Fagnani. Innanzitutto la giornalista ha sottolineato il fatto che la Fagnani sia più attenta a fornire un programma che vada a livello social .“Ho aspettato il termine di questa edizione per commentarlo perché, per dirla in maniera semplice, volevo capire dove andasse a parare”, ha detto la Lucarelli che ha criticato in modo abbastanza duro la trasmissione.

“A leggere i social e i siti, Belve è il più grande caso televisivo della storia dell’umanità. Il giorno prima della messa in onda io ho la timeline invasa da dichiarazioni shock fatte a Belve, da gente che dichiara a Francesca Fagnani di essere stata aggredita, abusata, di gente che dice che le piace troppo il p*****o”. Queste ancora le dichiarazioni della Lucarelli che ha fatto riferimento a quanto dichiarato un pò di tempo fa dalla modella Bianca Balti. Ma la Lucarelli non si è limitata a questo ed ha continuano con un tono abbastanza duro e si è scagliata ancora contro la compagna di Enrico Mentana ed il programma di Rai 2.

“Possiamo dire che Belve è un programma di interviste in cui di davvero feroce c’è soprattutto l’ambizione di chi lo conduce. Fagnani fa la giornalista e quello che le sta a cuore non è tanto che il programma sia godibile nella sua interezza ma che sia ‘notiziabile’, ovvero che i suoi ospiti dicano qualcosa che poi sarà rilanciato da siti, social e giornali. L’intervistato è l’elemento meno valorizzato, paradossalmente: non interessa la sua storia nel complesso, non viene fuori un ritratto inedito. C’è soprattutto l’urgenza evidente della conduttrice di strappare una frase ad effetto. Belve insomma è un programma pensato per valorizzare la personalità dell’intervistatrice: lì si va per far vincere la conduttrice”. Questo il duro attacco della giornalista che ricordiamo non è la prima volta che si scaglia contro la conduttrice di Belve e contro il programma che sembra proprio non piacerle. L’ultimo attacco della Lucarelli risale proprio allo scorso Festival di Sanremo, al quale ha Fagnani ha preso parte una serata come co-conduttrice.