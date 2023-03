Felicissima sera, Pio e Amadeo a Gigi D’Alessio: “Se avessi fatto tu quello che ha fatto Madame, ecco cosa sarebbe accaduto”

0 SHARES Condividi Tweet

Gigi D’Alessio ospite a Felicissima sera, il programma di Pio e Amedeo. La battuta dei sue comici su Madame non passa inosservata.

Gigi D’Alessio, il noto cantante e cantautore è stato ospite della puntata di Felicissima sera- All Inclusive di Pio e Amedeo su Canale Cinque. Così come tutti gli altri ospiti, Gigi si è prestato al gioco e come era inevitabile è stato oggetto di diverse battute che hanno tanto divertito il pubblico. Non sono mancate però, le battute cattive, una tra tutte quella che il duo comico ha riservato alla cantante Madame. Quest’ultima in occasione del Festival di Sanremo sappiamo che è finita al centro della cronaca per una falsa vaccinazione Covid che le poteva anche costare una squalifica dal Festival di Sanremo.

Pio e Amedeo ospitano Gigi D’Alessio a Felicissima sera su Canale 5

Pio e Amedeo ad un certo punto della puntata di Felicissima sera, hanno portato al centro dello studio un appendiabiti con dei vestiti appesi da far indossare al loro ospite. “Quella è la rella di Francesco De Gregori, però per te si chiama Anna-Rella”, ha scritto Amedeo, il quale pare si riferisse all’ex storica di Gigi, ovvero Anna Tatangelo. A quel punto il cantante si è semplicemente messo a ridere.

La battuta sulle fidanzate e nello specifico su Anna Tatangelo

I due comici hanno continuato a fare delle battute sulla sfera sentimentale del cantante ovviamente sempre con ironia dicendo “Ogni sette otto anni cambi le fidanzate, come le macchine…”, hanno detto i due comici. Gigi non ha potuto non replicare dicendo “Prometto che non cambierò mai più la fidanzata”. Da un paio di anni Gigi è fidanzato con Denise Esposito, dalla quale ha avuto anche il suo quinto figlio nato nel mese di gennaio 2022.

I due comici pungono Madame sulla questione vaccini, Gigi se la ride

I due comici successivamente hanno invitato Gigi a darsi un nome d’arte ed è stato li che è stata fatta una battuta molto cattiva su Madame e sulla vicenda dei vaccini. “Adesso potresti usare un nome d’arte… Hai visto Madame? Il nome d’arte ti permette anche di fare l’imbroglio sul vaccino e nessuno ti dice niente. Se lo facevi tu? Ti mettevano al 41 bis e noi ti portavamo le arance”. Questa la dichiarazione dei due comici che di certo non sarà passata inosservata alla cantante. Gigi non ha potuto non sorridere alla battuta.