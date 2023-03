Benedetta Primavera, l’ospite a Loretta Goggi: “Sono qui ad insegnarti come si fa la televisione”, boom di ascolti

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’Urso, imitazione della conduttrice a Benedetta Primavera. Simpatica gag che è piaciuta tanto ai telespettatori di Rai 1.

Imitazione di Barbara D’Urso nel corso della terza puntata di Benedetta Primavera di Loretta Goggi. Sembra che ad imitare la conduttrice di Mediaset sia stato Vincenzo De Lucia, un famoso imitatore che il pubblico conosce bene visto che da diversi anni è nel cast di Stasera tutto è possibile, il programma condotto da Stefano De Martino ed in onda su Rai 2. L’imitazione di ieri sera è stata davvero molto simpatica ed è piaciuta tanto al pubblico di Rai 1.

Barbara D’Urso, la conduttrice di Pomeriggio 5 ospite a Benedetta Primavera ma era un imitatore

Ieri sera, venerdì 24 marzo è andata in onda la terza puntata di Benedetta Primavera, il programma di Loretta Goggi. Tra i tanti ospiti in studio, è intervenuto un famoso comico ed imitatore, Vincenzo De Lucia, che ha imitato Barbara D’Urso. Come già detto, l’imitatore è abbastanza conosciuto visto che è da tempo nel cast di Stasera tutto è possibile, il programma di Stefano De Martino. Vincenzo ha imitato la conduttrice di Pomeriggio 5 che dopo essere arrivata al centro del palco, ha fatto un annuncio molto interessante, ovvero che lo share della trasmissione aveva raggiunto il 78% in pochissimi minuti.

Simpatica gag tra la finta Barbara e la conduttrice Loretta Goggi

“Loretta, sono qui per insegnarti come si fa la televisione”, ha detto l’imitatore. Non è tardata ad arrivare la risposta della Goggi, la quale ha detto “Menomale che ci sei tu ad insegnarmelo“, tra le risate dei vari spettatori presenti in studio. Successivamente, l’imitatore che in quel momento stava vestendo i panni della conduttrice Barbara D’Urso avrebbe detto “Loretta, dobbiamo rinnovare questo programma: serve qualche esclusiva, tu ne hai?“.

Pubblico divertito per la gag in studio

In un secondo momento, la finta conduttrice di Canale 5 ha poi salutato le varie signore che la stavano seguendo, dicendo “Oh no, spero che non stiano davvero stirando a quest’ora di sera”. Insomma, una gag davvero molto divertente che è piaciuta tanto ai telespettatori di Rai 1.