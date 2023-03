Ilary e Bastian al concerto dei Maneskin, poi vanno dietro le quinte e restano insieme alla band

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi e il compagno Bastian Muller hanno trascorso una divertente serata al concerto dei Maneskin e documentato il tutto sui social condividendo una serie di storie.

Dopo aver deciso di uscire allo scoperto ecco che Ilary Blasi e Bastian Muller non hanno più timore di mostrarsi insieme felici e innamorati. E proprio nelle scorse ore la celebre conduttrice televisiva ha condiviso una serie di storie su Instagram tramite le quali ha reso partecipi i suoi fan dell’incredibile sabato sera trascorso insieme alla dolce metà al concerto dei Maneskin.

Ilary Blasi e Bastian Muller al concerto dei Maneskin

Ieri, sabato 25 marzo 2023, si è tenuto a Roma al Palazzo dello Sport l’attesissimo concerto dei Maneskin. Un bellissimo concerto al quale hanno preso parte migliaia di persone, tra queste anche la conduttrice Ilary Blasi e il compagno Bastian Muller. Proprio la conduttrice ha condiviso con i suoi fan alcuni dei momenti più belli ed importanti della serata ripostando vari video su Instagram. Immagini queste che hanno reso felici i moltissimi fan della conduttrice, pronta a tornare molto presto in televisione con la nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

Le immagini postate sui social dalla conduttrice

Il sabato sera di Ilary e Bastian è stato davvero divertente ed indimenticabile. La coppia ha trascorso la serata all’insegna della musica. Ed infatti tramite le storie condivise su Instagram sono apparsi davvero tanto divertiti. In particolar modo i fan hanno potuto vedere Bastian intento a cantare tutte le canzoni dei Maneskin come un vero e proprio fan della band. Ilary invece è apparsa felice e sorridente al fianco del nuovo compagno. Ma la serata è poi proseguita dietro le quinte della trasmissione. Ilary e Bastian infatti in seguito alla fine del concerto hanno avuto la grande fortuna di poter raggiungere la band dietro le quinte e scattare una bellissima fotografia insieme a Damiano David, frontman del gruppo. Una fotografia postata sui social e diventata in pochissime ore virale.

L’amore tra Ilary e Bastian

La storia d’amore tra Ilary e Bastian prosegue quindi a gonfie vele. I due, che fanno coppia da diversi mesi, dopo aver provato a mantenere la loro privacy e a viversi lontani dal flash dei paparazzi hanno scelto di uscire allo scoperto. E nello specifico è stato proprio in occasione del compleanno del celebre imprenditore che Ilary ha scelto di condividere un bellissimo post sui social contenente alcune delle loro fotografie più belle.