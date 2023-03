Gf vip, Wilma Goich al veleno contro Oriana Marzoli “E’ colpa sua se Daniele è stato squalificato”

0 SHARES Condividi Tweet

Wilma Goich ha parlato contro Oriana Marzoli, sostenendo che sia colpa sua se Daniele è stato squalificato dal gioco.

Wilma Goich, ex vippona di questa settima edizione del Granfe fratello vip in questi giorni è stata piuttosto dura nei confronti di Oriana Marzoli, facendo delle dichiarazioni ben specifiche e chiare. L’ex vippona ha anche parlato di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, dicendo di non credere a questa storia d’amore. Ma cosa ha detto nel dettaglio Wilma?

Wilma Goich, ex vippona parla di Daniele Dal Moro e di Oriana Marzoli

Wilma Goich, una delle protagoniste di questa edizione del Grande fratello vip, in questi giorni ha rilasciato un’intervista a Giada De Miceli, facendo delle dichiarazioni davvero molto interessanti. Intervenuta nel programma Non succederà Più, in onda su Radio Radio, Wilma ha espresso il suo parere o meglio il disappunto sulla squalifica di Daniele Dal Moro. Stando a quanto riferito dall’ex moglie di Edoardo Vianello, sembra che la colpa di questa squalifica di Daniele, sia di Oriana Marzoli, aggiungendo che a suo modo di vedere, l’influencer non ha fatto altro che esasperare questo gesto di Daniele per poter liberarsi di un concorrente che poteva esserle “scomodo” per la vittoria.

Le parole su Daniele

“Daniele è una persona meravigliosa e sono rimasta malissimo quando lo hanno mandato via perchè non era vera la cosa, stavano giocando lui e Oriana. La colpa è stata di Oriana perchè lei per fare “aiuto, aiuto, mi fai male”, ha fatto pensare che lui fosse stato un pò più violento del solito. Invece non era vero perchè stavano giocando, lei voleva togliersi il trucco e lui anche, quindi lui le ha messo la mano in faccia e lei “mi fai male, mi fai male”. Così l’hanno redarguito e poi mandato via perchè pensavano che avesse usato un pò di violenza”. Queste le parole di Wilma che è stata abbastanza chiara ed ha sottolineato ancora come la colpa della squalifica di Daniele sia solo di Oriana.

“Non ci credo che le faceva male davvero il collo, nena che se lo vedo. Dato che io già li avevo visti fare giochi di questo genere, lei è una che urla. Era già successo che lui le aveva messo in faccia la panna per toglierle il trucco, lei si era arrabbiata e urlava come una pazza“. Questo ancora quanto aggiunto dall‘ex gieffina, la quale ha anche riferito che Oriana non potrà mai essere felice con Daniele perchè quest’ultimo non potrà darle ciò che lei vuole e a cui è abituata. Poi la stoccata a Oriana.

La stoccata su Oriana Marzoli

“In tutti i reality che ha fatto, si è sempre fidanzata. Quindi lei è sempre stata una molto cercata, amata, coccolata. Daniele non è così e gliel’ha sempre detto. Lei si arrabbiava e ne andava a parlare con tutti e questa cosa faceva arrabbiare Daniele. Io ho pensato che poteva nascere una relazione tra i due perchè in fondo a Daniele piaceva Oriana fisicamente, ma lui ha sempre detto che davanti alle telecamere non voleva fare cose strane. A lei questa cosa dava fastidio perchè lei è abituata a far vedere tutte le sue cose. Lei voleva la storia nei reality”.