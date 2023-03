Carol Alt, lascia tutti a bocca aperta sulla storia segreta con Ayrton Senna “Quando l’ho detto a mio marito”

0 SHARES Condividi Tweet

Carol Alt ospite a Verissimo confessa la sua storia con Ayrton Senna. “A mio marito l’ho detto quando è morto”, così l’ex top model parla del tradimento.

Carol Alt, la famosa ex top model ha parlato a Verissimo ed ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni sulla sua vita privata. Pare che Carol ha confessato di aver avuto una storia d’amore con Ayrton Senna, l’ex pilota di Formula 1 con cui ha avuto una storia segreta negli anni ’90. In realtà sembra che già fosse stata resa nota questa storia, seppur dopo qualche tempo. Ma cosa ha riferito l’ex top model?

Carol Alt è stata ospite a Verissimo, dove sembra che abbia parlato di tanti argomenti legati alla sua carriera ma anche e soprattutto alla sua vita privata. L’ex top model ha avuto una storia d’amore con Ayrton Senna e purtroppo ancora oggi per lei questa relazione rimane una ferita aperta. I due hanno avuto una storia segreta negli anni 90 ma è stata diffusa soltanto anni dopo. “E’ difficile parlare di lui. Dopo la sua morte è cambiata la mia vita, il mio cuore è più duro chiuso”, ha detto la supermodella a Verissimo, dove non è riuscita a trattenere le lacrime.

Il pilota è stato vittima di un incidente proprio durante il Gran Premio di San Marino a Imola. Carol ha appreso della morte di Ayrton attraverso la televisione ed è stato per lei un duro colpo. “L’ho sentito in televisione quel giorno. Il telefono poi ha iniziato a squillare, ma non ce la facevo a rispondere”. In quella occasione, poi, Carol decise di raccontare tutto al marito, visto che si è trattato di un tradimento.”Quando stavo con Ayrton ero sposata, lui era libero. Mi diceva sempre che non aveva tanto tempo, che dovevo decidere. Quando è morto mio marito ha capito tutto, mi ha chiesto se stavo bene. Gli ho detto tutto quel giorno”. Queste le parole di Carol che ha raccontato così a Silvia quanto fosse per lei importante il pilota e come la loro storia stesse per diventare ufficiale.

“Non l’avevamo ancora detto, siamo sta insieme 4 anni. L’ho amato tanto, l’ho amato davvero. Il grande amore della mia vita è stato lui. Sognavo un futuro insieme a lui e stavo per lasciare mio marito. Mancava poco”. Questa la dichiarazione di Carol che ha davvero lasciato tutti completamente senza parole. L’ex top model non è riuscita a trattenere le lacrime. Oggi a 62 anni è single, non ha figli ma ben 5 nipoti, figli dei suoi fratelli che sono tutta la sua vita.