Il cantante mascherato, Christian De Sica sbaglia, la reazione inaspettata del pubblico

Il cantante mascherato, protagonista della puntata di ieri Christian De Sica. Lui sbaglia e poi commenta “Che figura di m***da”.

Nella serata di ieri è andata in onda la puntata de Il cantante mascherato e pare che non siano mancati i momenti esilaranti e divertenti. Ad un certo punto, uno dei giurati ovvero Christian De Sica sembra si sia giocato “La maschera d’oro”, convinto che sotto lo Scoiattolo nero si fosse Anna Falchi. Purtroppo però l’attore ha sbagliato, l’attore commenta e il pubblico scoppia a ridere.

Il cantante mascherato, Christian De Sica uno dei protagonisti assoluti della puntata

Nel corso della puntata de Il cantante mascherato di ieri, Christian De Sica è stato di certo uno dei protagonisti indiscussi. Sembra proprio che il noto attore si fosse divertito ad indovinare i vari artisti nascosti, ma poi ha commesso un errore che non è passato inosservato, proprio sull’esibizione dello Scoiattolo nero.

L’attore si gioca la maschera d’oro ma sbaglia, la sua reazione è esilarante

L’attore si è così giocato “La maschera d’oro”, convinto che sotto ci celasse Anna Falchi. “E’ lei ad aver cantato “E la luna bussò di Loredana Bertè”, ha detto l’attore. Questa scelta in qualche modo ha lasciato senza parole gli altri. Per Serena pare che sotto la maschera dello Scoiattolo ci fosse Alessia Marcuzzi, mentre per Iva Zanicchi la showgirl e conduttrice Elisabetta Gregoraci. Christian De Sica si è giocato la carta dello smascheramento ma purtroppo ha sbagliato. “Na bella figura di m….da ho fatto“. Questo quanto commentato l’attore che è apparso parecchio deluso ma il pibblico ha apprezzato lo sfogo ed è scoppiato in una fragorosa risata

Chi si nasconde dietro le maschere?

Puntata dopo puntata, Christian De Sica, Iva Zanicchi, Serena Bortone, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti cercano di smascherare i cantanti che si trovano sotto le maschere, la cui voce è praticamente irriconoscibile proprio perchè contraffatta. Ovviamente ad indirizzare i giudici, i vari indizi dati dai concorrenti. Ma chi si nasconde sotto le varie maschere Lo Squalo, il Riccio, Cavaliere veneziano, Ciuchino, Colombi, Porcellino, Stella, Criceto, Scoiattolo nero ed Ippopotamo? Insomma, il programma condotto da Milly Carlucci sta avendo un grandissimo successo, così come accaduto per le edizioni passate sostanzialmente e lo testimoniano gli ascolti che sono sempre molto soddisfacenti.