Amici 22, Alessandra Celentano attacco pesante a Emanuel Lo “Ignorante”, cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandra Celentano ed Emanuel Lo discutono animatamente in puntata ad Amici, ieri sabato 25 marzo per un guanto di sfida. Gioffrè annulla la prova.

Ieri è andata in scena una nuova puntata di Amici 22 e sembra che non siano mancati come sempre i colpi di scena. Così come ormai avviene di consueto, anche nella seconda puntata del serale non è mancata la lite di Alessandra Celentano che questa volta si è scontrata con il suo collega nonché avversario Emanuel Lo. Sono volate parole abbastanza pesanti. Ma cerchiamo di capire nel dettaglio che cosa è accaduto.

Amici 22, tensione durante la puntata di ieri

Nel corso della puntata di ieri di Amici è andata in scena una lite tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. I due purtroppo, dopo alcuni dissapori avvenuti durante le varie puntate della domenica pomeriggio, ieri si sono scontrati in prima serata su Canale 5. La scorsa settimana, invece, la maestra Celentano invece aveva avuto un battibecco con Cristiano Malgioglio. Ma cosa è accaduto ieri sera? Facciamo un pò di chiarezza.

Battibecco tra i due maestri di ballo

Nel corso della seconda manche del serale di Amici, Emanuel Lo ha lanciato un guanto di sfida hip hop tra il suo ballerino Samu e quello della Celentano, ovvero il giovane Ramon. Alessandra non si è tirata indietro ed ha accettato questa sfida ritenendola un momento di crescita per il suo ballerino. Improvvisamente tra i due maestri si è acceso un dibattito piuttosto duro. Emanuel Lo ha accusato Alessandra di dire “cose ignoranti”, mentre la Celentano ha replicato dicendo “Sei tu che sei ignorante, perchè ignori”. Insomma, non sono mancati i momenti di tensione per via di questo battibecco che si è protratto per diversi minuti.

Volano parole pesanti tra la Celentano ed Emanuel Lo

«Questo è un guanto che io ho dato per il movimento e non per la tecnica, Ramon è un bravissimo ballerino nel suo ma quando esce decade. il suo movimento è povero, un ballerino non è che lo è in uno stile e in un altro non lo è. Un ballerino è un ballerino sempre», ha aggiunto ancora il compagno di Giorgia. A quel punto la Celentano ha ribattuto dicendo ancora «Ma stai scherzando ribatte la Celentano – ormai della tecnica non se ne parla più e i ballerini che hanno la tecnica addirittura vengono criticati, tu ci hai solo girato intorno per screditarlo. Il movimento viene dalla conoscenza della tecnica».

Giuseppe Gioffrè piuttosto duro, annullata la sfida

Ad ogni modo, dopo l’esibizione passa la parola ai giudici. Malgioglio premia Ramon, mentre Michele vota per Samu. Giuseppe Gioffrè, invece, cambia tutto e non ritiene equa la prova tanto da decidere di annullarla.«Non c’è niente da votare qui perchè stiamo parlando di una cosa da un lato e del niente dall’altro lato. Romon è bravissimo ma io che vivo questo mondo trovo questo guanto senza senso. Mi dispiace che passi che l’hip hop si possa fare in una settimana, è tutto molto più difficile. Io non l’avrei accettato fossi stato nella Celentano, per una questione di principio questo guanto non lo voto».