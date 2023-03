Elena Di Cioccio confessa la sua sieropositività, Giovanni Ciacci interviene sui social per dire la sua

0 SHARES Condividi Tweet

Elena Di Cioccio a Le Iene confessa la sua sieropositività e Giovanni Ciacci commenta e lo fa pubblicamente ringraziando l’attrice.

Nella serata di martedì, nel corso della puntata de Le Iene Elena Di Cioccio ha fatto coming out confessando di essere sieropositiva. Nel momento in cui l’attrice ha fatto questa confessione, inevitabilmente si è pensato a Giovanni Ciacci che poco prima di entrare nella casa del Grande fratello vip, aveva voluto parlare a tutti di questo problema. Anche l’ex volto del pomeriggio di Rai 2 è sieropositivo e alcuni mesi fa ha fatto questa confessione. Proprio lui, nelle scorse ore ha voluto commentare le parole dell’attrice.

Elena Di Cioccio confessa di essere sieropositiva a Le Iene

Elena Di Cioccio, la nota attrice ha deciso dopo tantissimi anni di confessare a tutti di essere sieropositiva. La confessione è arrivata nel corso della puntata de Le Iene andata in onda nella giornata di martedì 28 marzo 2023. L’attrice ha confessato di essere sieropositiva da tanti anni ma di essere ormai fortunatamente negativizzata. Come lei, sieropositivi in cura e quindi negativizzati sono davvero tanti. In occasione dell’entrata in casa, quella del Grande fratello vip, di Giovanni Ciacci, a parlare era stato Alfonso Signorini. “Per la prima volta nella storia di un reality un concorrente sieropositivo potrà far parte del cast”, aveva detto Alfonso Signorini, parole pronunciate la scorsa estate.

Le parole di Alfonso Signorini

“Conosco tanti colleghi e colleghe che in passato, anche in un passato molto recente, sono stati esclusi dai reality perché avevano l’HIV. Da oggi, grazie a te, noi sieropositivi non ci sentiremo più ghettizzati. E questo è un grande passo verso la civiltà”. Queste invece le parole di Ciacci, pronunciate sempre qualche mese fa. Adesso, invece, alla luce di quanto detto da Elena nel corso della puntata di martedì de Le Iene sembra che l’ex gieffino sia tornato a parlare, ringraziando l’attrice.

I ringraziamenti di Ciacci all’attrice dopo la confessione

“Grazie Elena Di Cioccio che con grinta e sincerità hai gridato la tua sieropositività. Ti ringrazio perché mi sentivo uno dei pochi del nostro ambiente che con naturalezza ho dichiarato la mia e ora anche la tua condizione. Il tuo messaggio è arrivato diretto e pulito, perché l’HIV non è una infezione solo di noi omosessuali, ma può colpire tutti. Mi raccomodo fate prevenzione perché la prima arma per sconfiggerlo è la prevenzione“. Queste le parole di Ciacci, subito dopo la confessione dell’attrice Elena, che ha scelto un programma molto importante, come quello de Le Iene per farlo. “Poi ci sono fortunatamente le cure che ci aiutano a poter vivere una vita normale, ma prevenire è fondamentale. Io purtroppo penso di non essere arrivato con il mio messaggio al GFVip, però ci ho provato (e comunque grazie alla mia partecipazione è stata tolta la clausola che vietava i concorrenti con HIV in tutto il mondo) ma la mia coscienza mi obbligava a dire la verità perché solo con la verità si può sconfiggere lo stigma. Perché ancora oggi di stigma si parla. Quindi ti capisco cara Elena e ti sono vicino”.