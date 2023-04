Bella Mà, Pierluigi Diaco diretto e imbarazzato con Sandra Milo che non lo affianca più: “Questa cosa te la dovevo dire”

0 SHARES Condividi Tweet

Pierluigi Diaco a Bella Mà, ieri venerdì 31 marzo ospita Sandra Milo e ne approfitta per scusarsi con lei. Ma cosa è accaduto?

Bella Mà, nel corso dell’ultima puntata del programma condotto da Pierluigi Diaco, il conduttore ha deciso di fare le sue scuse a Sandra Milo, sua ospite. Il conduttore ha colto l’occasione per fare delle scuse alla Diva del mondo del cinema italiano, ma per quale motivo? Si tratta di un qualcosa accaduto diversi anni fa, ma facciamo un pò di chiarezza.

Bella Mà, il conduttore ospita Sandra Milo

Pierluigi Diaco nel corso dell’ultima puntata di Bella Mà, la trasmissione che conduce da diverso tempo e che va in onda su Rai 2, ha avuto come ospite Sandra Milo. Il conduttore ha voluto approfittare della presenza dell’attrice nel suo studio, per scusarsi con lei per un qualcosa che è accaduto qualche anno fa.

Diaco si scusa con l’attrice, imbarazzo in studio

Molti ricorderanno il fatto che Diaco, dal 2019 al 2020 è stato al timone del programma Io e te, andato in onda durante i medi estivi su Rai 1. Nel corso della prima edizione Diaco è stato affiancato da Valeria Graci e Sandra Milo, che sono state poi sostituite per la seconda edizione. Oggi, a distanza di qualche anno, il conduttore si è scusato con l’attrice, dicendo che purtroppo la scelta di cambiare le opinioniste non è stata la sua.

“Se tu hai visto del nervosismo in me sappi che è nato dall’imbarazzo di non aver avuto il potere di decidere da solo che avrei voluto continuare a lavorare con te. Te lo volevo dire, se lo avessi avuto avremmo continuato”. Queste le parole del conduttore, che con un velo di imbarazzo, ha voluto essere sincero con la sua ospite. Dunque, questa sostituzione non è dipesa da lui, ma ci sono stati diversi motivi ed interessi aziendali che hanno poi spinto l’azienda a fare questa scelta.

Cosa è accaduto tra il conduttore e Sandra Milo?

“Quando ho dovuto comunicare a Sandra che nella seconda stagione non sarebbe stata con me con grandissimo imbarazzo l’ho chiamata e le ho raccontato tutto questo, lei è stata comprensiva e paziente ma c’è rimasta molto male. Qualche settimana dopo andai dal mio Maurizio, Maurizio Costanzo a raccontargli questo episodio e mi disse che Sandra è una donna molto intelligente capirà ma soprattutto è una donna riconoscente”. E con queste parole ancora, Diaco ha fatto chiarezza una volta e per tutte sull’accaduto. Ovviamente, la Diva non ha potuto far altro che accettare le scuse.