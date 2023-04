Oggi è un altro giorno, via Bortone arriva Monica Setta, la Bortone nega ma la Setta lancia una frecciatina, tensione alle stelle

0 SHARES Condividi Tweet

I rumors sono sempre più ricorrenti sulla conduzione della prossima stagione di Oggi è un altro giorno, il fortunatissimo programma del primo pomeriggio targato Rai 1.

Serena Bortone, infatti, pare sarà sostituita, anche se lei continua a negare e appare sempre più papabile il nome di Monica Setta. Ma vediamo cosa sta accadendo.

I rumors vogliono il cambio di guardia a Oggi è un altro giorno, arriva Monica Setta va via Serena Bortone

In queste ore si stanno facendo sempre più forti le voci che sostengono che Serena Bortone non condurrà più, la prossima stagione, Oggi è un altro giorno e che al suo posto arriverà Monica Setta.

Un po’ di giorni fa, la Bortone era stata raggiunta dai microfoni di Striscia la notizia che le aveva rivolto proprio questa domanda e cioè se la Rai aveva intenzione di toglierle la conduzione del programma Oggi è un altro giorno.

La Bortone, senza esitare, aveva risposto così:

“si dicono tante cose”, volendo far capire che alla base non c’era nulla di fondato ma che si trattava soltanto di voci come se ne sentono tante.

Poi su a Leggo aveva detto, sempre sullo stesso argomento: “Cambiare conduttrice? E perché dovrebbero? … Io sono sempre stata un soldato dell’azienda. Non me ne sono mai pentita, ma nemmeno la Rai si è mai pentita di quello che mi ha affidato. Sono nata nel servizio pubblico, sono una dipendente della Rai e credo morirò – televisivamente, s’intende – nel servizio pubblico. Avere come datori di lavoro i cittadini è un onore e una responsabilità. Io sono essenzialmente una persona libera”.

La frecciatina di Monica Setta

Tra Monica Setta e Serena Bortone pare che in queste ore non corra buon sangue e la Setta sui social ha scritto questo post che sembra, più che altro, una frecciatina velenosa: “Buongiorno da unomattina in famiglia. Stesso studio di Generazione zeta ma oggi è un altro giorno” e, a seguire una serie di quadrifogli simbolo di portafortuna e dita incrociate. Insomma, la Setta non si è sbilanciata molto né si è esposta ma il suo messaggio è risultato abbastanza eloquente nella citazione della trasmissione.